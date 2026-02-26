Refuerza NL coordinación con Coahuila ante temporada de incendios

Nuevo León enfrenta condiciones de alto riesgo por incendios forestales y mantiene activa una alerta roja ante temperaturas de hasta 38 grados, fuertes vientos y baja humedad, informó Erik Cavazos Cavazos, director de Protección Civil de ese estado, quien advirtió que marzo y abril serán meses particularmente secos.

El funcionario visitó este jueves Coahuila para participar en la sesión del Consejo Ciudadano para el Combate de Incendios Forestales, celebrada en Palacio de Gobierno en Saltillo, donde reiteró la importancia de la coordinación interestatal ante la temporada crítica.

Cavazos explicó que actualmente se presentan las condiciones conocidas como “30-30” —más de 30 grados de temperatura, vientos superiores a 30 kilómetros por hora y humedad relativa menor al 30 por ciento—, escenario propicio para la propagación rápida del fuego.

Ante este panorama, destacó la coordinación permanente con Coahuila para la atención inmediata de cualquier conato en zonas limítrofes como Arteaga, Santiago, Santa Catarina y Rayones.

“Es una hermandad. Aquí no hay fronteras cuando se trata de proteger la sierra. Si hay un incendio, lo atacamos de manera conjunta y agresiva”, afirmó.

Explicó que Nuevo León cuenta con tres helicópteros, más de mil brigadistas —incluyendo personal certificado que ha combatido incendios en Canadá y California—, así como unidades terrestres y brigadas especializadas.

Agregó que Coahuila también ha apoyado en incendios registrados dentro del territorio nuevoleonés cuando la magnitud lo requiere.

Cavazos recordó que existe veda al fuego en zonas forestales, por lo que están prohibidas fogatas, quemas de basura y carnes asadas en áreas boscosas. Advirtió que el incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas.

“El 2026 será un año complicado en sus primeros meses. Lo más importante es no bajar la guardia y mantener acciones preventivas permanentes”, puntualizó.

Finalmente, subrayó que la estrategia contempla campañas de concientización en escuelas y comunidades —como el programa “Evita Fuegos”—, además de un ataque inmediato y contundente ante cualquier incendio incipiente, en coordinación con autoridades federales y estatales.

