Coahuila

AHMSA: vence plazo y crece incertidumbre

Vence plazo para depositar garantía de US$112 millones, pero aún no se confirma cuántos ni quiénes competirán por la siderúrgica

  • 26
  • Febrero
    2026

La subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) entró este miércoles en etapa clave al vencer el plazo para que las empresas interesadas depositaran la garantía de seriedad por US$112 millones ante el Juzgado Segundo en Materia de Concursos Mercantiles. Sin embargo, prevalece la incertidumbre sobre la identidad y el número de postores.

Un abogado representante de acreedores dentro del concurso mercantil explicó que el plazo concluye a las 23:59 horas y que, aunque podrían haberse realizado algunos depósitos, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre qué empresas cumplieron con el requisito. Señaló que el juzgado podría informar los nombres incluso el mismo día de la subasta.

Indicó que la garantía de seriedad es indispensable para validar la participación. En caso de no cubrirse el monto exigido, la subasta tendría que suspenderse y convocarse a una segunda almoneda conforme a la ley.

El litigante advirtió que la falta de información ha generado inquietud entre acreedores y trabajadores. Aunque se menciona la posible participación de entre tres y cinco postores, no hay certeza sobre quiénes superaron las impugnaciones o acreditaron todos los requisitos legales.

Entre las firmas que han sido referidas como posibles interesadas se encuentran Almacenadora Afirme, Carje, Ingnition, Argente Creed Partners y Metalmex, esta última ligada al empresario Efraín Rodríguez. No obstante, su participación definitiva dependerá de que hayan acreditado formalmente la garantía y superado eventuales impugnaciones.

El representante legal sostuvo que el proceso no es únicamente jurídico, sino también social, dado que miles de trabajadores dependen de la venta para recuperar adeudos laborales. Afirmó que la única vía para que los acreedores reciban pagos es concretar la operación.

Aunque expresó confianza en las autoridades judiciales, insistió en que la comunicación oportuna es fundamental para evitar tensiones. Será el 27 de febrero cuando podría conocerse públicamente qué empresas cumplieron con la garantía y si existe algún consorcio formalmente registrado.

Mientras tanto, el proceso permanece rodeado de expectativa, con trabajadores y acreedores a la espera de definiciones sobre el futuro de la siderúrgica.

Claves de la subasta 

  • Garantía de seriedad: US$112 millones 
  • Autoridad: Juzgado Segundo en Materia de Concursos Mercantiles
  • Fecha límite de depósito: 25 de febrero, 23:59 horas
  • Subasta programada: 27 de febrero
  • Sin garantía, procede segunda almoneda
  • Acreedores laborales dependen de la venta para recuperar pagos

