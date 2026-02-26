Podcast
Reporte Ciudadano
Coahuila

Saldrían de circulación ocho camiones en Ramos Arizpe por fallas

La fecha límite para realizar las adecuaciones es el 31 de marzo y en caso de no cumplir, las unidades serán retiradas del servicio

  • 26
  • Febrero
    2026

Al menos ocho unidades del transporte público en Ramos Arizpe podrían ser retiradas de circulación si no cumplen con el proceso de modernización antes del 31 de marzo, informó el director de Transporte Municipal, Juan Alberto García Leija.

El funcionario detalló que durante los dos primeros meses del año se realizaron tres inspecciones en las rutas del sector poniente, donde se detectaron irregularidades tanto por modelo como por condiciones físicas en varias unidades.

Explicó que actualmente se tienen identificados entre tres y cuatro camiones que no cumplen por antigüedad, así como otros cuatro con fallas físicas que requieren adecuaciones.  

Los concesionarios ya fueron notificados formalmente y cuentan con un compromiso firmado ante notario desde el 19 de diciembre pasado para cumplir con las mejoras.

García Leija subrayó que la fecha límite para realizar las adecuaciones es el 31 de marzo y que, en caso de no cumplir, las unidades serán retiradas del servicio sin excepción.  

Añadió que, aunque una organización solicitó prórroga, el compromiso firmado se mantiene vigente y hasta el momento no han sostenido acercamiento formal con la autoridad municipal.

En cuanto a la capacidad operativa del sistema, señaló que actualmente trabajan 55 unidades en las distintas rutas del municipio, cuando el ideal sería contar con entre 65 y 70 camiones, cifra que podría aumentar a 72 si se considera el servicio estudiantil.

El director de Transporte indicó que el objetivo de estas acciones es mejorar la calidad del servicio y garantizar unidades en condiciones óptimas para los usuarios, como parte del proceso de modernización impulsado por la administración municipal.


