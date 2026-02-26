Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_02_26_T141604_243_557eb6a581
Coahuila

Avanza regularización en Urbi Villa del Real con escrituras

Se detalló que varias familias de la zona continúan en etapa de pago, pero bajo un esquema ordenado que permite certeza jurídica

  • 26
  • Febrero
    2026

El proceso de regularización de terrenos en la colonia Urbi Villa del Real registra avances con al menos 18 escrituras ya concretadas y más familias en trámite, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien aseguró que por primera vez se mantiene un ordenamiento formal en esa zona habitacional.

El edil explicó que el procedimiento se realiza directamente con la Secretaria de la Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEVOT), instancia reconocida para recibir los pagos correspondientes, y advirtió que realizar depósitos a intermediarios o particulares genera descontrol y pone en riesgo el patrimonio de las familias.

“Las personas que están pagando lo hacen de manera directa con la SEVOT. Es el único pago válido”, señaló.

avanza-regularizacion-urbi-villa-del-real.jpg

Como incentivo para acelerar la regularización, Gutiérrez Merino indicó que el Gobierno Municipal esta otorgando el beneficio de cubrir el impuesto predial a quienes liquiden su terreno o vivienda, con el objetivo de facilitar el proceso de titulación.

Detalló que varias familias continúan en etapa de pago, pero bajo un esquema ordenado que permite certeza jurídica.  

avanza-regularizacion-urbi-villa-del-real.jpg

Estiman afectaciones viales adicionales

Asimismo, adelantó que en los próximos meses podrían registrarse afectaciones viales adicionales debido a los trabajos relacionados con el proyecto ferroviario federal y la construcción de un paso a desnivel en la zona de vías del tren. 

avanza-regularizacion-urbi-villa-del-real.jpg

Explicó que en Ramos Arizpe existen 29 cruces ferroviarios que serán intervenidos, lo que implicará excavaciones y ajustes temporales a la circulación.

Finalmente, reiteró que el objetivo principal en Urbi Villa del Real es brindar certeza jurídica a las familias y evitar que realicen pagos fuera de los canales oficiales, a fin de consolidar el ordenamiento territorial en el municipio.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_0056_05fdf27477
Ramos Arizpe proyecta ruta para conectar ejidos con la ciudad
328623ba_670b_46bd_a214_9f29b6c8142e_1_ffe1c58075
Aprueban límites Monterrey-San Nicolás para estadio de Tigres
Whats_App_Image_2025_12_02_at_7_58_24_PM_a894892ef7
Continúan las comparecencias del gabinete estatal
publicidad

Últimas Noticias

misiles_8a9433bdfe
Israel lanza ataque a Irán en medio de máxima tensión regional
INE_archivo_a37ac013d0
INE cierra registro de uniones que buscan ser partido político
cuba_barco_eua_7a3227e238
Afirma Cuba que lancha de EUA atacada traía 14 fusiles y munición
publicidad

Más Vistas

adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
uanl_vinculan_exentrenador_tochito_1f7db37500
UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito
ryhdr_940d36286e
Autoridades frenaron llegada de armas a México desde Laredo
publicidad
×