Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
incendio_casa_montemorelos_e81b30aa88
Nuevo León

Más de 300 incendios en un día y hoy continúa el riesgo: PCNL

Los incendios en terrenos baldíos y pastizales representaron la mayoría de los reportes, concentrando 268 casos en un solo día.

  • 26
  • Febrero
    2026

Más de 300 incendios se registraron en Nuevo León en un solo día, en un contexto de condiciones climatológicas adversas que elevan el riesgo de fuego en zonas urbanas y rurales. Protección Civil estatal informó que este miércoles 25 de febrero se reportaron 315 siniestros en distintos puntos de la entidad.

La cifra se da previo al acercamiento de un nuevo frente frío y una línea seca en el noreste del país, fenómeno que este jueves provocará ambiente seco y ventoso en el área metropolitana, aumentando la probabilidad de incendios.

Más de 300 incendios en un día en Nuevo León

De acuerdo con el reporte oficial, los 315 incendios contabilizados se distribuyen en distintos tipos de siniestros:

Incendio de casa habitación: 24
Incendio de residuos o basura: 5
Incendio de vehículo: 11
Incendio en comercio: 1
Incendio en escuela: 6
Incendio en baldío o pastizal: 268

Los incendios en terrenos baldíos y pastizales representaron la mayoría de los reportes, concentrando 268 casos en un solo día.

incendio-casa-montemorelos.jpeg

Condiciones de alto riesgo por regla 30-30-30

Protección Civil Nuevo León advirtió que este jueves se presentará la llamada regla de los factores 30-30-30, considerada de alto riesgo para la generación y rápida propagación de incendios.

Las condiciones previstas para el área metropolitana son:

Temperatura máxima: 38°C
Humedad relativa: 10%
Vientos: 30 a 40 km/h de componente oeste-noroeste

La combinación de temperatura superior a 30°C, humedad menor a 30% y vientos mayores a 30 km/h incrementa considerablemente la posibilidad de incendios y su expansión acelerada.

incendio proteccion civil de nuevo leon.jpg

Recomendaciones para prevenir incendios

Ante el panorama climatológico, las autoridades emitieron medidas preventivas dirigidas a la población para reducir riesgos:

• Evitar quemar basura.
• No encender fogatas.
• No arrojar colillas de cigarro en la vía pública.

También se exhortó a reportar de inmediato cualquier columna de humo o incendio al número de emergencias 9-1-1, con el fin de activar la respuesta oportuna de los cuerpos de auxilio.

incendio proteccion civil.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

No_tirar_basura_2026_7f6a11220f
Advierte Nuevo Laredo riesgo por quema de basura
consejo_combate_incendio_b23f640260
Refuerza NL coordinación con Coahuila ante temporada de incendios
nl_helicoptero_33a28ada41
Sorprende Black Hawk con prácticas en Presa La Boca
publicidad

Últimas Noticias

sarampion_11_mil_casos_53b4767870
Suman 32 muertes y más de 11 mil casos por sarampión en México
julian_escuela_leer1_caca612b97
Buscan Don Julián lograr su meta de aprender a leer y escribir
jbalvin_ryan_castro_tonto_d39f14ebf8
¡Colombia suena fuerte! J Balvin y Ryan Castro estrenan 'Tonto'
publicidad

Más Vistas

adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
uanl_vinculan_exentrenador_tochito_1f7db37500
UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito
INFO_7_UNA_FOTO_2026_02_25_T100101_145_acc2b59b2e
Muertes en México caen en 2025; aún por encima del 2019
publicidad
×