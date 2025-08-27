Cerrar X
Coahuila

Refuerzan abasto de agua en ejido San Ignacio con nuevo pozo

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe puso en marcha el equipamiento del pozo en el ejido San Ignacio, beneficiando directamente a 43 familias

  • 27
  • Agosto
    2025

Con una inversión de $146 mil 848 pesos, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe puso en marcha el equipamiento del pozo en el ejido San Ignacio, beneficiando directamente a 43 familias –aproximadamente 160 habitantes– dentro del programa “Tú Decides”, que impulsa obras definidas por las propias comunidades.

El proyecto contempló la instalación de una bomba sumergible de 25 HP, un motor de 20 HP, además de 39 piezas de tubería para columna de 4 pulgadas y 30 metros de cable plano sumergible. 

Con estas mejoras, el pozo aumentó su capacidad y potencia, garantizando agua tanto para consumo humano como para uso agrícola.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la visión de los habitantes al decidir invertir en el pozo.

“Esta comunidad jugó muy inteligente porque transformó el pozo con motor, bomba y tubería. Ahora tienen más agua y más potencia para sus cultivos y para el consumo humano”, señaló.

El edil subrayó que cada ejido cuenta con una bolsa de 250 mil pesos del programa “Tú Decides” para decidir en qué invertir, además de apoyos adicionales como rastreo, barbecho, semillas y despensas.

“Así estamos platicando con cada comunidad. La idea es que el recurso lo aprovechen en lo que más necesitan”, agregó.

Gutiérrez Merino adelantó que se busca reducir el costo de la energía eléctrica que implica operar el sistema de bombeo, explorando opciones como celdas solares.

“Son aparatos grandes y el consumo es alto. Vamos a cotizar proyectos de energía solar para que el bombeo del agua sea gratuito y no tengan que dividirse los pagos”, explicó.

El alcalde señaló que este beneficio impactará no solo al ejido San Ignacio, sino también a familias de comunidades vecinas que acuden a abastecerse de agua para consumo humano y uso agropecuario.

Refuerzan abasto de agua en ejido San Ignacio con nuevo pozo


