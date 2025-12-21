Podcast
Gobierno federal ampliará capacidad eléctrica en 29 mil megawatts

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión de 45 mil mdd para aumentar en 29 mil megawatts la capacidad eléctrica durante el sexenio

  • 21
  • Diciembre
    2025

El gobierno federal incrementará la capacidad de generación de energía eléctrica en 29 mil megawatts a lo largo del sexenio, mediante una inversión conjunta pública y privada de 45 mil millones de dólares, equivalentes a alrededor de 810 mil millones de pesos.

El anuncio se realizó durante la inauguración de la Central de Ciclo Combinado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en este municipio.

CFE seguirá siendo empresa del Estado

Durante su mensaje, la mandataria federal subrayó la importancia de que la CFE continúe como una empresa del Estado, al considerarla estratégica para el desarrollo y la soberanía energética del país.

Destacó además que, por primera vez en la historia, una central de la Comisión llevará el nombre de una heroína nacional: Josefa Ortiz Téllez-Girón.

Acompañada por el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, la presidenta recordó que la construcción de esta central inició el 20 de diciembre de 2019, durante el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, y seis años después, en la misma fecha, se concreta su inauguración.

La secretaria de Energía, Luz Elena González, explicó que el proyecto eléctrico del actual gobierno contempla la incorporación de cerca de 29 mil megawatts de nueva capacidad, principalmente mediante inversión pública, complementada con recursos privados.

G8pavkhWoAAV0V4.jfif

Precisó que el monto total estimado de inversión asciende a 45 mil millones de dólares.

Aporte de la nueva central

Por su parte, la directora general de la CFE, Emilia Calleja, informó que la nueva Central de Ciclo Combinado aportará 268 megawatts adicionales para atender la demanda de la región.

G8pavktWIAEdl-X.jfif

Indicó que esta capacidad se suma a las centrales Salamanca I y Villa de Reyes, que en conjunto alcanzarán una generación de mil 620 megawatts.

Reconocimiento a trabajadores de la CFE

En su mensaje de bienvenida, el gobernador Mauricio Kuri reconoció especialmente la labor de los trabajadores de la CFE, en particular por la rápida recuperación del servicio eléctrico en comunidades serranas afectadas por las lluvias torrenciales de octubre pasado.

Recordó que, durante una etapa en la que vivió en Estados Unidos, tras el paso de un huracán en su ciudad, el restablecimiento del suministro eléctrico tardó hasta tres meses.


Comentarios

Etiquetas:
