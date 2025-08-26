Refuerzan limpieza y mejora de infraestructura en Saltillo

Con el objetivo de brindar entornos más seguros y dignos para las familias saltillenses, el Gobierno Municipal de Saltillo ha intensificado las labores de limpieza, deshierbe y mantenimiento urbano en distintos puntos de la ciudad.

El director de Servicios Primarios, Aníbal Soberón, informó que, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, estas acciones forman parte del programa “Aquí Andamos” y han incluido intervenciones en el cruce peatonal entre las colonias Villa Universidad y La Madrid, donde se retiró basura, escombro y desechos orgánicos.

Los trabajos también se han extendido a plazas públicas de sectores como Hacienda el Cortijo y Miravalle, así como a la limpieza de los márgenes de la carretera Saltillo-Torreón, en su entrada poniente.

Estas labores buscan no solo mejorar la imagen urbana, sino también reducir focos de infección y riesgos para peatones y automovilistas, especialmente tras las recientes lluvias que han afectado a la región.

A la par, el Ayuntamiento avanza en proyectos de infraestructura urbana como el embellecimiento de fachadas en el Distrito Centro, la rehabilitación de pasos peatonales en la colonia Valle de San Antonio y la reconstrucción de la calle Mariano Abasolo en la colonia Alpes.

Estas acciones, coordinadas con otras dependencias, refuerzan el compromiso de la actual administración de mantener una ciudad ordenada, limpia y funcional, en beneficio de todas y todos los saltillenses.





