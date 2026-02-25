Canaco abre diálogo 'Panorama económico, fiscal y laboral 2026'

Con el objetivo de anticipar riesgos y oportunidades para este año, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Monterrey, llevó a cabo el panel “Panorama Económico, Fiscal y Laboral 2026”, dirigido a socios y empresarios de la región, para analizar los principales cambios que impactarán al comercio, los servicios y el turismo.

Advierte sobre bajo crecimiento ante riesgos de incertidumbre

En el bloque económico, Jorge Moreno Treviño, profesor e Investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, advirtió sobre bajo crecimiento, rezagos en productividad e innovación, vulnerabilidad ante choques externos y presión en las finanzas públicas, además de riesgos por incertidumbre, posibles reformas estructurales y violencia.

En materia fiscal, Mario Pitones explicó las reformas recientes, la armonización normativa tras cambios constitucionales, el combate a la facturación indebida y la importancia de las tasas efectivas de ISR publicadas por la autoridad.

A su vez, Wilberto Sánchez, presidente de la Comisión Laboral de ese mismo organismo, abordó la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el aumento al salario mínimo y nuevas disposiciones en seguridad e higiene, teletrabajo y subcontratación, subrayando que el cumplimiento patronal fortalece la productividad.

El panel fue moderado por Héctor Villarreal Muraira, director general de Canaco Monterrey, y contó con la participación de Ignacio Treviño y Sara García, delegada de Prodecon en Nuevo León.

Con ello, el organismo reafirmó su compromiso de brindar información estratégica para que las empresas tomen decisiones informadas en un entorno más competitivo.

