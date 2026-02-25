Podcast
Finanzas

Canaco abre diálogo 'Panorama económico, fiscal y laboral 2026'

El organismo reafirmó su compromiso de brindar información estratégica para que las empresas tomen decisiones informadas en un entorno más competitivo

  • 25
  • Febrero
    2026

Con el objetivo de anticipar riesgos y oportunidades para este año, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Monterrey, llevó a cabo el panel “Panorama Económico, Fiscal y Laboral 2026”, dirigido a socios y empresarios de la región, para analizar los principales cambios que impactarán al comercio, los servicios y el turismo.

canaco-monterrey.jpg

Advierte sobre bajo crecimiento ante riesgos de incertidumbre

En el bloque económico, Jorge Moreno Treviño, profesor e Investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, advirtió sobre bajo crecimiento, rezagos en productividad e innovación, vulnerabilidad ante choques externos y presión en las finanzas públicas, además de riesgos por incertidumbre, posibles reformas estructurales y violencia.

jorge-moreno-treviño.jpg

En materia fiscal, Mario Pitones explicó las reformas recientes, la armonización normativa tras cambios constitucionales, el combate a la facturación indebida y la importancia de las tasas efectivas de ISR publicadas por la autoridad.

A su vez, Wilberto Sánchez, presidente de la Comisión Laboral de ese mismo organismo, abordó la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el aumento al salario mínimo y nuevas disposiciones en seguridad e higiene, teletrabajo y subcontratación, subrayando que el cumplimiento patronal fortalece la productividad.

El panel fue moderado por Héctor Villarreal Muraira, director general de Canaco Monterrey, y contó con la participación de Ignacio Treviño y Sara García, delegada de Prodecon en Nuevo León.

sara-garcia-delegada-prodecon.jpg

Con ello, el organismo reafirmó su compromiso de brindar información estratégica para que las empresas tomen decisiones informadas en un entorno más competitivo.


