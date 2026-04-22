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Tamaulipas

Entrega alcalde apoyo para transporte a estudiantes de Victoria

Eduardo Gattás Báez, alcalde de Victoria, entregó credenciales a estudiantes de secundaria y preparatoria para transporte escolar gratuito

  • 22
  • Abril
    2026

Con el objetivo de respaldar la economía familiar y facilitar el traslado de los jóvenes a sus centros de estudio, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, encabezó la entrega de credenciales para el programa de transporte escolar gratuito, popularmente conocido como “Lalo Bus”.

En esta primera etapa, se entregaron 67 credenciales de afiliación a estudiantes de nivel secundaria y preparatoria, quienes podrán hacer uso de este beneficio para trasladarse de manera segura y sin costo.

Un respiro a la economía estudiantil

Durante el evento, el alcalde Gattás Báez recordó sus propios retos como estudiante de la Preparatoria Federalizada, lo que lo motivó a impulsar este proyecto.

"Se trata de tener un transporte gratuito que les ayuda mucho en la economía a los jóvenes. Es sumamente importante para nosotros ayudarlos; yo me acuerdo de que batallábamos mucho en el tema del transporte y creo que esto está ayudando demasiado", afirmó el alcalde capitalino. 

Rutas y Cobertura

El programa busca dar cobertura a instituciones clave de la capital. El alcalde señaló que la meta es que los alumnos de todos los planteles CBTis (24, 119, 271 y 236) cuenten con su credencial para transportarse gratuitamente de su casa a la escuela y de regreso.

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Horarios y recorridos actuales

Salida: 6:00 a.m. desde las instalaciones del DIF Victoria.
Punto de enlace: 6:20 a.m. en el 9 Bulevar Praxedis Balboa.
Inicio de ruta escolar: 6:45 a.m. con destino a las escuelas ubicadas en la zona de La Loma, a la altura de la Clínica del IMSS.

Planes de expansión

Debido a la buena respuesta y a la necesidad detectada en la comunidad, Eduardo Gattás adelantó que ya se estudia la ampliación de las rutas hacia diferentes sectores de la capital.

Asimismo, informó que el Gobierno Municipal analiza la factibilidad de adquirir una nueva unidad para duplicar la capacidad de atención y beneficiar a un mayor número de alumnas y alumnos.


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