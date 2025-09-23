Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_23_at_3_12_52_PM_dd5b1b01ee
Coahuila

Resaltan aporte de Mauricio en preservación paleontológica

El director del Museo del Desierto, Arturo González, destacó la trascendencia de su aportación a la paleontología y al patrimonio cultural del país

  • 23
  • Septiembre
    2025

Tras el fallecimiento del reconocido político neolonés, Mauricio Fernández, el director del Museo del Desierto, Arturo González, destacó la trascendencia de su aportación a la paleontología y al patrimonio cultural del país. 

Lo describió como “un personaje como no hemos tenido muchos en México”, al resaltar que su capacidad para adquirir piezas únicas permitió conformar colecciones valiosas de fósiles y arte 

González subrayó que Fernández no solo acumuló acervos, sino que los puso al servicio de la comunidad científica y del público en general, lo que lo convirtió en un referente nacional. 

Museo del Desierto

“Con Mauricio se nos va un gran socio, un gran aliado”, expresó, al recordar que participaba activamente en subastas internacionales donde se ofertaban “tesoros de la tierra”, piezas que logró traer a México.

El paleontólogo consideró significativo que, a diferencia de los grandes museos del mundo que construyeron sus acervos a partir de colecciones extranjeras, Fernández apostó por acercar a los mexicanos materiales de otras latitudes para enriquecer el conocimiento y la experiencia cultural: “traer piezas de otras partes del mundo para que los mexicanos las conozcan… es una cosa muy bonita”, afirmó.

Museo del Desierto

En cuanto a la colaboración con el Museo del Desierto, González recordó diversos trabajos desarrollados en conjunto, entre ellos el estudio de materiales de Vallecillo y el montaje del esqueleto de una jirafa alcanzada por un rayo, realizado íntegramente por el equipo técnico del museo.

“Estamos muy tristes de que se nos haya ido, pero también muy comprometidos a seguir posicionando la grandeza de nuestros patrimonios natural, cultural y artístico”, concluyó González, al destacar que Fernández deja un ejemplo de cómo las colecciones privadas pueden convertirse en bienes de gran valor público para México.

Museo del Desierto


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_18_a12518602a
México defiende la democracia sin extremismos en la ONU
EH_UNA_FOTO_8973a38810
Homenajea bancada del PAN a Mauricio Fernández en el memorial
mauricio_fernandez_a5a1da00c9
Mauricio Fernández Garza: el alcalde irrepetible
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_d865b20133
Reynosa será sede del evento 'Parrilleros con Causa'
EH_UNA_FOTO_23_c7a6ce3a0a
Interviene Derechos Humanos en conflicto de maestra en kinder
EH_FOTO_VERTICAL_2_393b41091e
Descubren nuevo campo de exterminio en Reynosa
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_21_at_10_25_39_PM_2_67bccfe0e0
Entristece a regios muerte de Débora Estrella en accidente aéreo
EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T135603_362_e9c7c040f1
Conoce a la lista de ganadores del Balón de Oro 2025
EH_DOS_FOTOS_41_b0d1ebe902
Familiares y amigos acuden a funeral de Débora Estrella
publicidad
×