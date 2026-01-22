Podcast
Coahuila

Coahuila asegura pedidos de carbón por tres años

El gobernador expuso que la agenda energética se alinea con una estrategia de desarrollo regional que busca impactar de forma directa la economía local

Coahuila “amarró” certidumbre para pequeños y medianos productores de carbón y reactivó su cartera de proyectos energéticos tras una reunión entre el gobernador Manolo Jiménez Salinas y la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González Escobar, en la que se confirmó el arranque de la segunda etapa de asignaciones de la Comisión Federal de Electricidad para el sector carbonífero.

El acuerdo permitirá que más productores cuenten con pedidos garantizados por los próximos tres años, lo que abre margen para inversión y generación de empleo en las regiones Centro, Carbonífera y Norte del estado. En la mesa también se revisó el nuevo esquema de producción de carbón y los ajustes necesarios para mejorar la logística de entrega–recepción.

Además del tema carbonífero, ambas partes dieron seguimiento a proyectos estratégicos en energía eólica y fotovoltaica, con el objetivo de atraer nuevas inversiones y diversificar la matriz energética de Coahuila. La coordinación con la Federación fue presentada como clave para acelerar estos planes y destrabar procesos técnicos.

El gobernador expuso que la agenda energética se alinea con una estrategia de desarrollo regional que busca impactar de forma directa la economía local, mientras se mantiene el trabajo conjunto con el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum


Etiquetas:
