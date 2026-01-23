Torreón y Ramos Arizpe, los más golpeados por pérdida de empleos

La Zona Metropolitana de La Laguna cerró el año 2025 con un panorama adverso en materia laboral, al registrar una fuerte caída en el empleo formal, siendo Torreón y Ramos Arizpe los municipios más golpeados por la pérdida de plazas, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del

Seguro Social (IMSS) analizados por el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI).

Durante diciembre de 2025, la región perdió 6,405 empleos formales. Actualmente, La Laguna cuenta con 343,870 trabajadores registrados ante el IMSS, una cifra menor a la del año anterior.

En este contexto, Torreón encabezó la pérdida de empleos en la región, con una reducción de 7,009 plazas en el último año, mientras que Ramos Arizpe ocupó el segundo lugar con 4,468 empleos perdidos, reflejando una contracción significativa de la actividad económica y productiva en ambos municipios.

A nivel estatal, Coahuila se colocó como la entidad con mayor número de empleos formales perdidos en todo el país, con un saldo negativo de 22,687 plazas en 2025, de las cuales 17,735 se concentraron en diciembre, lo que evidencia el impacto del cierre de año en sectores clave. En contraste, Durango, aunque perdió 4,099 empleos en diciembre, logró cerrar el año con un saldo positivo de 703 nuevas plazas.

Por sectores, la industria de la transformación fue la más afectada en toda la zona de La Laguna, con una pérdida acumulada de 5,325 empleos, seguida por la construcción, que registró una caída de 1,717 plazas. En contraste, el comercio se mantuvo como el principal motor de generación de empleo, al crear 1,450 nuevas plazas durante 2025.

El análisis también revela que la mayor parte de los empleos perdidos fueron plazas permanentes (82%) y que dos de cada tres correspondieron a trabajadores hombres. Además, los jóvenes de entre 20 y 24 años fueron el grupo poblacional más afectado por la pérdida de oportunidades laborales formales en la región.

Finalmente, el CCI advirtió que la desaparición de 295 patrones afiliados al IMSS en la región durante el último año confirma un entorno económico complejo, marcado por el cierre de empresas y la reducción de operaciones, lo que mantiene encendidas las alertas sobre la recuperación del empleo en La Laguna y en Coahuila.

