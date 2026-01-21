Podcast
nl_itzel_castillo_44d747a1d3
Nuevo León

Acusan al Poder Ejecutivo de 'asfixia presupuestal'

Itzel Castillo denunció que el Ejecutivo usa transferencias discrecionales para presionar a Poderes y organismos, incumpliendo el Presupuesto 2025 aprobado

  • 21
  • Enero
    2026

La Presidenta del Congreso del Estado, Itzel Castillo, lanzó una crítica contra el Gobierno de Nuevo León, al que acusó de ejercer una "asfixia presupuestal" mediante el uso discrecional de las transferencias de recursos públicos.

La legisladora rechazó rotundamente que el Ejecutivo utilice el presupuesto como una herramienta de control político, vulnerando la autonomía de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los organismos autónomos. 

Según Castillo, el Estado pretende maquillar un recorte real utilizando comparaciones fuera de marco legal.

La diputada local señaló que el gobierno estatal intenta confundir a la opinión pública al comparar las transferencias actuales con las de 2024, ignorando deliberadamente el Presupuesto 2025, el cual establece montos superiores ya autorizados por el Congreso.

“Lamentablemente, el Ejecutivo reduce el debate a cifras aisladas, cuando el reclamo de fondo es el incumplimiento del presupuesto autorizado por el Congreso”, indicó Castillo.

“Que quede muy claro, los Poderes y organismos autónomos no pedimos ‘anticipos' ni ‘favores', exigimos respeto a la ley y al presupuesto aprobado, algo que el Gobierno estatal está evadiendo”, sentenció la Presidenta del Congreso.

"Denuncian contradicción estatal: discurso de diálogo frente a un manejo arbitrario de los recursos." “La autonomía del Poder Legislativo, del Judicial y de los organismos autónomos se vulnera cuando el Ejecutivo decide discrecionalmente cuánto y cuándo depositar”, concluyó la legisladora.


Comentarios

