Coahuila

Restauran la estatua de Vito Alessio Robles en Saltillo

A casi 50 años de su instalación, la estatua de Vito Alessio Robles, conocida popularmente como don Vitolecio, fue finalmente trasladan y restauran

  • 02
  • Septiembre
    2025

A casi 50 años de su instalación, la estatua de Vito Alessio Robles, conocida popularmente como don Vitolecio, fue finalmente retirada de su lugar original para dar paso a la ampliación del bulevar Nazario Ortiz Garza.

Tras un cuarto de siglo sin recibir mantenimiento, la emblemática figura será restaurada por un especialista antes de ser reinstalada a unos metros al norte de su ubicación actual.

Los trabajos de traslado comenzaron la tarde de este martes, informó el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, quien aseguró que la estatua será colocada en su nuevo sitio a finales de septiembre.

Además, destacó que don Vitolecio ahora girará hacia el sur, para convertirse en testigo de una nueva era en el espacio que se transformará en el crucero Vito Alessio Robles, donde se ubicará la entrada a la prolongación de la vialidad con el mismo nombre.

Esta acción no solo representa la modernización vial de la zona, sino también un reconocimiento a la importancia histórica y cultural del monumento.

La restauración y el traslado simbolizan el cuidado y la valorización que se le da al patrimonio local, que después de 25 años sin atención, volverá a brillar en un entorno renovado y funcional para la ciudad.


