Restauranteros de Saltillo esperan reactivar ventas en febrero

El sector restaurantero de Saltillo enfrenta un inicio de año con ventas moderadas y semanas irregulares, aunque confía en que eventos clave como el Super Bowl y el 14 de febrero permitan reactivar el consumo durante febrero, informó Isidoro García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Saltillo.

El dirigente explicó que la primera semana de enero registró una caída cercana al 15 por ciento en ventas, en comparación con el mismo periodo del año pasado, atribuida al regreso tardío a clases, las bajas temperaturas y una mayor cautela en el gasto familiar. Sin embargo, precisó que la segunda y tercera semana mostraron un comportamiento similar al de 2025, sin una caída alarmante.

García señaló que, aunque no son momentos fáciles, el gremio restaurantero ha optado por no realizar despidos, limitándose únicamente a no recuperar vacantes que se pierden de manera natural. Indicó que hasta el momento no hay reportes de cierres ni recortes de personal, aunque reconoció que el consumo en rubros de esparcimiento suele ser el primero en resentir ajustes económicos.

En cuanto a las expectativas inmediatas, el presidente de CANIRAC Saltillo destacó que el fin de semana del Super Bowl y la celebración del Día del Amor y la Amistad representan una oportunidad relevante, ya que en conjunto pueden generar entre 5.5 y 6 millones de pesos en ventas, principalmente por cenas, promociones y eventos especiales en restaurantes y bares.

Añadió que muchos establecimientos han invertido en pantallas y promociones especiales para captar clientes durante eventos deportivos de alto impacto, lo que facilita que las familias opten por consumir en restaurantes locales en lugar de hacerlo en casa.

A mediano plazo, García reconoció que los comedores industriales y algunos restaurantes ya perciben volúmenes más bajos, debido a ajustes en la industria automotriz y en cadenas productivas, lo que anticipa meses complejos, aunque sin una crisis inmediata.

Finalmente, indicó que el sector también busca capitalizar las oportunidades derivadas del Mundial de Futbol, dada la cercanía de Saltillo con Monterrey, sede mundialista, mediante estrategias gastronómicas coordinadas con Nuevo León y la Secretaría de Turismo estatal, lo que podría generar una derrama adicional hacia la segunda mitad del año.





Comentarios