Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
IMG_6111_d85e577c01
Coahuila

Restauranteros de Saltillo esperan reactivar ventas en febrero

El dirigente explicó que la primera semana de enero registró una caída cercana al 15 por ciento en ventas, en comparación con el mismo periodo del año pasado

  • 27
  • Enero
    2026

El sector restaurantero de Saltillo enfrenta un inicio de año con ventas moderadas y semanas irregulares, aunque confía en que eventos clave como el Super Bowl y el 14 de febrero permitan reactivar el consumo durante febrero, informó Isidoro García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Saltillo.

El dirigente explicó que la primera semana de enero registró una caída cercana al 15 por ciento en ventas, en comparación con el mismo periodo del año pasado, atribuida al regreso tardío a clases, las bajas temperaturas y una mayor cautela en el gasto familiar. Sin embargo, precisó que la segunda y tercera semana mostraron un comportamiento similar al de 2025, sin una caída alarmante.

García señaló que, aunque no son momentos fáciles, el gremio restaurantero ha optado por no realizar despidos, limitándose únicamente a no recuperar vacantes que se pierden de manera natural. Indicó que hasta el momento no hay reportes de cierres ni recortes de personal, aunque reconoció que el consumo en rubros de esparcimiento suele ser el primero en resentir ajustes económicos.

IMG_6109.jpeg

En cuanto a las expectativas inmediatas, el presidente de CANIRAC Saltillo destacó que el fin de semana del Super Bowl y la celebración del Día del Amor y la Amistad representan una oportunidad relevante, ya que en conjunto pueden generar entre 5.5 y 6 millones de pesos en ventas, principalmente por cenas, promociones y eventos especiales en restaurantes y bares.

Añadió que muchos establecimientos han invertido en pantallas y promociones especiales para captar clientes durante eventos deportivos de alto impacto, lo que facilita que las familias opten por consumir en restaurantes locales en lugar de hacerlo en casa.

A mediano plazo, García reconoció que los comedores industriales y algunos restaurantes ya perciben volúmenes más bajos, debido a ajustes en la industria automotriz y en cadenas productivas, lo que anticipa meses complejos, aunque sin una crisis inmediata.

Finalmente, indicó que el sector también busca capitalizar las oportunidades derivadas del Mundial de Futbol, dada la cercanía de Saltillo con Monterrey, sede mundialista, mediante estrategias gastronómicas coordinadas con Nuevo León y la Secretaría de Turismo estatal, lo que podría generar una derrama adicional hacia la segunda mitad del año.

IMG_6115.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_brady_belichick_47ad8c9db8
Critican que Belichick no entre al Salón de la Fama en 2026
incendio_en_saltillo_2026_141638d9bb
Personas de la tercera edad son salvadas por incendio en Saltillo
agente_ice_super_bowl_1057c48347
ICE desplegará operativos en California durante Super Bowl LX
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_28_at_14_36_26_17e7da039f
Tamaulipas avanza hacia electrificación total con energía solar
nacional_sheinbaum_f17579ff96
Sheinbaum reprograma conferencia de ultimo momento
Checo_Perez_Cadillac_df31b00755
Revela Cadillac el racing suit de Checo Pérez y Bottas
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_26_at_9_35_31_PM_9d615b6b8a
Dará NL incentivos a carretoneros para dejar caballos
escena_sydney_sweeney_syrn_b8ffee13ac
Sydney Sweeney lanza marca de lencería inclusiva y causa polémica
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×