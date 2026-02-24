Podcast
Coahuila

Muere hombre por incendio de predio en colonia Mirasierra

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para sofocar las llamas. Sin embargo, al controlar el fuego, localizaron el cuerpo calcinado

Un hombre en situación de calle perdió la vida durante la madrugada de este martes tras registrarse un incendio en un terreno baldío ubicado en la colonia Mirasierra, a espaldas del bulevar Fundadores y el acceso al bulevar principal del sector, al oriente de Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente fue atendido inicialmente como un incendio de maleza.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para sofocar las llamas; sin embargo, al controlar el fuego localizaron el cuerpo calcinado de una persona sobre un colchón improvisado.

Tras el hallazgo, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado, cuyos agentes acudieron para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permanece en calidad de no identificado.

En el lugar se observaron diversos objetos, entre ellos latas de cerveza y artículos presuntamente utilizados para el consumo de sustancias, además de una considerable acumulación de basura.

Vecinos reportaron presencia constante de personas en situación vulnerable

Vecinos del sector señalaron que la víctima tenía varias semanas pernoctando en ese predio y que era común ver a personas en situación de calle en la zona, particularmente en calles aledañas.

Las primeras líneas de investigación apuntan a que el fuego pudo haberse originado por la quema de algún objeto para calentarse durante la madrugada; no obstante, será la autoridad ministerial la que determine las causas exactas del siniestro.

El área permanece bajo resguardo mientras continúan las investigaciones para establecer la identidad de la víctima y esclarecer lo ocurrido.


