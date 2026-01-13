Detienen a rector de Universidad de Campeche por drogas

El rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto "N", fue detenido por posesión de drogas este lunes en la ciudad capital.

Estos hechos ocurrieron alrededor de las 09:30 horas, luego de que se notificó sobre la presencia de personas armadas a bordo de una camioneta en calles de la ciudad capital.

Al ser localizada, los elementos estatales descubrieron la presencia de presuntas drogas. Ante esto, fue el fiscal Jackson Villacís Rosado quien confirmó que uno de los tripulantes fue identificado como el representante académico, así como su esposa y chofer.

Universidad Autónoma de Campeche rechaza detención

Tras darse a conocer sobre su detención, la institución educativa rechazó manera enérgica los hechos realizados.

Por medio de un comunicado, la UACAM realizó tres peticiones:

Exigir respeto irrestricto a la institutción académica.

Demandaron cese inmediato de cualquier inteto de injerecia

Exigen liberación inmediata de su rector, con base a los derechos humanos.

Por su parte, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior también se pronunció sobre dicho arresto, al asegurar que se trató de una "confusión".

La #ANUIES se pronuncia con relación a la aprehensión del rector de la Universidad Autónoma de #Campeche pic.twitter.com/59X4E4xcxo — ANUIES (@ANUIES) January 13, 2026

Trasciende que estos hechos se originan por motivación de integrantes del Consejo Universitario, debido a que buscan la destitución del rector.

