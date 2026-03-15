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Nuevo León

Participan 6 mil en Primer Medio Maratón 21k 2026 de San Pedro

Para concretar los 21 kilómetros los corredores transitaron por avenidas como Humberto Lobo, Calzada del Valle y Calzada Mauricio Fernández

  • 15
  • Marzo
    2026

Este domingo se llevó a cabo el "Primer Medio Maratón 21K San Pedro 2026", en el que más de 6 mil personas participaron para consolidar al municipio como un espacio para la promoción del deporte y la convivencia familiar.

Alrededor de las 6:40 horas, el alcalde Mauricio Farah Giacomán dio el disparo de salida para aquellos que participaron en la carrera de 21 kilómetros, mientras que  a las 7:40 horas inició la carrera de cinco kilómetros.

“La idea es año con año realizar esta carrera emblemática de medio maratón, y cada año hacerla mejor, lo importantes es que en esta primera edición darles la mejor experiencia, que la disfrutaran a su ritmo.

Nos vemos el año que entra con todo mejorado”, aseguró Farah Giacomán. 

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Para concretar los 21 kilómetros los corredores transitaron por avenidas como Humberto Lobo, Calzada del Valle, Calzada Mauricio Fernández, Vasconcelos, Lázaro Cardenas y Rufino Tamayo. 

En esta competencia, Daniel Reyes obtuvo el primer lugar en la categoría varonil al registrar un tiempo de 1:06:50, mientras que en la categoría femenil Leah Jebiwot se coronó campeona con un tiempo de 1:17:48.

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En tanto, Erick Domínguez logró el primer lugar en la categoría varonil de cinco kilómetros con un tiempo de 15 minutos, mientras que Victoria Martínez registró 18:43 minutos en la rama femenil.

 


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