Endurecerán Nuevo León límites de contaminación

El Gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, anunció una ofensiva para combatir la contaminación en la entidad.

El plan central consiste en impulsar la actualización de la Norma Oficial Mexicana 043, la cual regula los límites de contaminación permitidos para las empresas, a la par de los ajustes que entrarán en vigor en el sistema de medición de la calidad del aire.

El secretario de Medio Ambiente estatal, Raul Lozano, enfatizó que la prioridad debe ser atacar la causa de la contaminación y no solo medir sus efectos.

A partir del 1 de enero, comenzarán a aplicarse nuevos criterios nacionales bajo la NOM-172, la cual define el "semáforo" de la calidad del aire (rangos de bueno, aceptable, malo o extremadamente malo).

Sin embargo, Lozano advirtió que endurecer la medición del aire sin bajar los límites de emisión industrial es una estrategia incompleta.

“Obviamente vemos con buenos ojos todo lo que se haga para proteger la salud, pero estas normas (la 172) vienen siendo el efecto; la causa es la norma 043. No podemos nada más estar cambiando la norma del resultado final y no modificar las normas que originan esta situación”, señaló el funcionario.

La NOM-043-SEMARNAT, que establece los niveles máximos permitidos de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas (industrias), no ha sido reformada desde su entrada en vigor en 1993.

“Viene derivado de la norma 043 que tiene muchísimos años que no se ha modificado, que marca los límites permisibles de la emisión de partículas, y esa norma apenas se va a reformar”, explicó.

Para las autoridades, esta vigencia de más de tres décadas resulta obsoleta ante los retos ambientales actuales.

El objetivo de actualizarla es obligar legalmente a las empresas a reducir sus emisiones de manera drástica.

El titular de Medio Ambiente subrayó que actualmente se trabaja de manera coordinada con la Semarnat para avanzar en ambas actualizaciones normativas, de manera que exista coherencia entre lo que se emite y lo que se mide.

Con estas acciones, Nuevo León busca que la industria estatal se alinee a estándares internacionales, asegurando que el desarrollo económico no comprometa la salud pública.

Comentarios