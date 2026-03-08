Asegura Fuerza Civil objetos previo a marcha del 8M

En el marco de las actividades previas a la marcha por el Día Internacional de la Mujer, elementos de Fuerza Civil realizaron el aseguramiento de diversos objetos en las inmediaciones del Palacio de Gobierno.

De acuerdo con la ficha informativa, durante los recorridos de vigilancia se decomisaron varillas de metal, palos de madera con alambre enrollado, rollos de alambre y botellas de vidrio, objetos que presuntamente se encontraban en la zona donde se desarrollan las actividades previas a la movilización.

Las autoridades señalaron que estas acciones se llevaron a cabo conforme a los protocolos establecidos, con el objetivo de preservar el orden público y salvaguardar la integridad de las personas asistentes durante la jornada de manifestaciones.

En la zona se mantiene presencia de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio ante la concentración de mujeres que participan en la marcha de este domingo.

