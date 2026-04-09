Exhiben a líder por retirar puesto de adultos mayores

Un video difundido recientemente ha generado fuerte polémica al exhibir la conducta de Hilario Gallegos, quien se presenta como líder de comerciantes y ahora busca incursionar en la representación del sector campesino.

En las imágenes, se aprecia cómo retira de manera brusca un puesto de venta perteneciente a dos adultos mayores, situación que provocó molestia e indignación entre ciudadanos.

Diversas opiniones y testimonios señalan que el presunto dirigente habría utilizado su posición dentro de una organización comercial con fines personales, en lugar de priorizar el bienestar colectivo.

Esta percepción ha derivado en cuestionamientos sobre su credibilidad, especialmente en un momento en el que intenta ampliar su influencia hacia comunidades rurales que requieren liderazgo sensible y comprometido.

El hecho ha reavivado la discusión sobre el tipo de representantes que necesitan los distintos sectores sociales.

Mientras algunos exigen figuras con empatía y vocación de servicio, otros advierten sobre el riesgo de liderazgos enfocados en intereses propios.

La ciudadanía ha comenzado a manifestar su postura ante este caso, poniendo en duda si perfiles como el señalado responden realmente a las necesidades.

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