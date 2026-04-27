Tiene avances investigación de homicidio en Arboleda: Farah

El alcalde de San Pedro, Mauricio Farah, informó que la Fiscalía de Nuevo León registra avances importantes en la investigación del homicidio ocurrido en una zona exclusiva del municipio.

El caso ha generado amplia atención debido a las circunstancias en que se perpetró el ataque, el lugar donde sucedió y la presunta presencia de un oficial de tránsito durante los hechos.

Fiscalía cuenta con videos y retratos hablados

A casi dos semanas del crimen, el edil señaló que la autoridad investigadora dispone de videos, retratos hablados e información relevante sobre el agresor, lo que ha permitido avanzar en el esclarecimiento del caso.

No obstante, subrayó que la investigación corresponde exclusivamente a la Fiscalía, mientras que el municipio mantiene un papel de colaboración.

"La Fiscalía ha dado muchos avances en días pasados, ha dado avances de algunos retratos hablados, videos y de información que ellos tienen, pero yo espero en estos días yo veo al procurador en estos días para también ver cómo va esta investigación y en la medida que nosotros también podamos colaborar, pues seguir colaborando con ellos".

Municipio colabora con información del C4

Farah explicó que el gobierno municipal ha entregado toda la información disponible a través del sistema de vigilancia, incluyendo material del C4, videos, fotografías y datos que contribuyan a la investigación.

"Nosotros ayudamos y pasamos toda la información que tenemos de nuestro C4 y de información que nos llega, pero eso se le hace llegar a la fiscalía, videos, información, fotografías, lo que sea", señaló Farah.

San Pedro destaca en percepción de seguridad

En otro tema, el alcalde resaltó los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en los que San Pedro se posiciona nuevamente como el municipio con menor percepción de inseguridad en el país.

De acuerdo con estos datos, apenas el 4.4% de la población manifestó sentirse insegura, mientras que el 96% expresó confianza en las condiciones de seguridad.

"No solamente salimos como el municipio más seguro de México, sino en esta ocasión rompimos récord, solamente el 4.4 de la población en San Pedro se sienten de alguna manera inseguros, pero bueno el 96 por ciento de la población se siente segura. Nunca se había llegado a esta medición desde que la ENSU empezó a hacer sus encuestas, y pues eso nos da mucho orgullo y a la vez nos compromete aún más a que en materia de seguridad no le puedes aflojar", puntualizó Farah.

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