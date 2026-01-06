Sarampión vuelve a encender focos rojos en Coahuila 

El sarampión, una enfermedad que parecía controlada, ha retomado fuerza en México y Coahuila se ha convertido en uno de los ejemplos más claros de este repunte. En menos de doce meses, los casos probables en la entidad pasaron de 49 a 305, una escalada superior al 500 por ciento que ha puesto bajo vigilancia a las autoridades sanitarias.

El brote impacta con mayor fuerza a la población infantil. Niñas y niños de entre 0 y 4 años concentran la mayoría de los contagios, un reflejo directo del rezago en los esquemas de vacunación y de la alta capacidad de transmisión del virus.

El escenario nacional es aún más alarmante. Con más de 5 mil 700 casos confirmados, México se posiciona como el país con mayor número de contagios de sarampión a nivel mundial, superando incluso a Canadá y Estados Unidos. La Secretaría de Salud federal reconoce que el desabasto intermitente de vacunas, sumado a la baja cobertura en años recientes, ha sido un factor determinante en esta situación.

Los datos provienen del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática, encargado de dar seguimiento diario al brote. De acuerdo con este sistema, se considera caso probable a cualquier persona que presente fiebre y erupción cutánea, acompañadas de síntomas respiratorios, conjuntivitis o inflamación de ganglios, mientras que la confirmación se realiza mediante pruebas del InDre.

En la región de las Américas, México encabeza la lista de contagios con 5 mil 741 casos, seguido de Canadá con 5 mil 353 y Estados Unidos con 2 mil 12. Además de los menores de cinco años, se ha identificado un segundo grupo afectado: jóvenes de entre 15 y 29 años, con una incidencia similar entre hombres y mujeres.

Desde la notificación del primer caso confirmado, registrada en la semana epidemiológica cinco, se han contabilizado 24 defunciones en el país. Coahuila, hasta ahora, no reporta muertes asociadas a esta enfermedad.

Frente al avance del brote, la Secretaría de Salud federal urgió a reforzar las campañas de vacunación, especialmente en recién nacidos, preescolares y población que no completó su esquema, además de intensificar acciones en municipios fronterizos, zonas turísticas, corredores migratorios y áreas consideradas de alto riesgo.

Comentarios