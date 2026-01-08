Afianzan colaboración EUA y Nuevo León por Puerto Colombia

En busca de consolidar el Puerto Fronterizo Colombia–Laredo como un cruce estratégico entre México y Estados Unidos rumbo al mundial de futbol FIFA 2026, autoridades de ambos países sostuvieron una reunión de trabajo.

Marco González, secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario del estado, quien encabezó el encuentro con altos mandos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

A la reunión asistieron Alberto Flores, director general de CBP en el Puerto de Laredo, y Javier Vázquez, director de Operaciones de esa misma dependencia, así como el teniente coronel Pablo Matadamas, titular de la Aduana Colombia, Nuevo León, además de otros funcionarios.

Monterrey y su papel en el Mundial 2026

Durante el diálogo, uno de los temas centrales fue el papel que jugará el Puerto Colombia–Laredo de cara a la Copa Mundial de la FIFA, evento que tendrá como sedes a diversas ciudades de México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con González, las autoridades coincidieron en que este cruce fronterizo será un punto clave de conexión entre Monterrey y ciudades estadounidenses como Dallas y Houston, donde se celebrarán más de 20 encuentros del torneo.

El funcionario estatal destacó que se prevé un flujo significativo de turistas, aficionados y personal relacionado con el Mundial, por lo que se acordó mantener y reforzar las condiciones de agilidad, eficiencia y seguridad tanto para el tránsito de personas como para el transporte de mercancías y equipamiento asociado al evento.

“Esta es la primera reunión de año con estas autoridades clave de ambos países, para seguir consolidando Puerto Colombia Laredo como el más rápido, eficiente y seguro de toda la frontera México - Estados Unidos. “Nuestro Puerto Fronterizo también será la principal conexión de todo el flujo de mercancías y equipamiento que crucen entre México y Estados Unidos por parte de proveedores y organizadores del torneo mundial”, explicó González.

En ese sentido, se reiteró el compromiso de ofrecer facilidades logísticas a la FIFA, organizadores y proveedores, en coordinación con CBP y ANAM.

Vigilancia permanente sobre la carretera La Gloria–Colombia

Como parte de las medidas de seguridad, se informó que continuará la vigilancia permanente en la carretera La Gloria–Colombia, considerada un eje fundamental del denominado Corredor FIFA 2026, con la participación de Fuerza Civil y la Guardia Nacional.

Más allá del Mundial, durante la reunión también se revisó el crecimiento que ha registrado el Puerto Fronterizo Colombia–Laredo en los últimos años.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración, entre enero y septiembre de 2025 se otorgaron más de 69,000 permisos de internamiento a paisanos y turistas que ingresaron por este punto, lo que representa un incremento superior al 120% en comparación con el total registrado en todo 2024.

Asimismo, las autoridades señalaron que, al comparar las cifras actuales con las de años anteriores, se observa un aumento acumulado de más del 260% desde 2020.

“El registro del Instituto Nacional de Migración indica que; de snero a septiembre de 2025, los Permisos de Internamiento otorgados a Paisanos y Turistas que cruzan de Estados Unidos por Puerto Colombia - Laredo, ascendieron a 69,603, esto es: 121.24 por ciento superior a los 51,500 Permisos de todo el 2024. “Y en el acumulado histórico, se registra 265 por ciento de incremento al comparar las cifras de 2025 contra las registradas cada año desde 2020”, indicó el funcionario.

Estos datos, reflejan la relevancia creciente del Puerto Colombia–Laredo no solo como cruce comercial, sino también como una vía cada vez más utilizada para el turismo y la movilidad internacional.

