Aumento salario mínimo viene con alza en precio de la tortilla

El inicio de 2026 trajo consigo un incremento al salario mínimo en México, lo que generó expectativas entre miles de familias que esperaban un alivio en su economía. Sin embargo, este ajuste salarial comenzó a venir acompañado de un aumento en los precios de productos básicos, siendo la tortilla uno de los primeros alimentos en resentir el impacto.

El representante de los expendedores de tortillas, Jorge Negrete, explicó que el incremento se debe principalmente a los acuerdos para aumentar el pago a los productores de maíz, lo que eleva los costos desde el origen de la cadena productiva.

“Parece que hay noticias de que va a haber aumentos en la tortilla, ya que al haber acuerdos de aumento al pago de los productores del maíz, lógicamente ese aumento se va a trasladar a los productores de tortillas y los productores de tortilla se lo van a trasladar a los clientes finales”, señaló.

A esto se suma el encarecimiento de la maquinaria, refacciones y equipo necesario para la elaboración de la masa y la tortilla, así como el ajuste en los salarios del personal del sector, lo que impacta directamente en los costos de producción.

“Las refacciones y las máquinas aumentan normalmente un cinco por ciento en diciembre y otro cinco por ciento en enero, entonces eso también se refleja en el aumento de la tortilla. Hay muchos justificantes: el salario aumenta y eso se refleja en la producción”, agregó.

Actualmente, el precio del kilo de tortilla en Reynosa ronda los 30 pesos, una cifra superior a la de municipios cercanos como Matamoros, donde se vende en alrededor de 26 pesos, debido principalmente a los mayores costos de operación, transporte y fletes en esta ciudad fronteriza.

“Aquí en Reynosa, por ser una zona más cara, está en 30 pesos. En Matamoros cuesta 26 y en otros lugares es un poco más barata, pero también allá son más caros otros rubros. Un flete cuesta más caro en Reynosa que en Matamoros o en Laredo. Si ahorita está en 30, podría llegar a 32 pesos”, advirtió.

Este aumento no solo impacta al kilo de tortilla, sino también a todos los alimentos que se preparan con base en masa de maíz, como tacos, tostadas, sopes y otros platillos que forman parte de la dieta cotidiana de las familias mexicanas.

Ante este escenario, especialistas recomiendan a los hogares ser cautelosos con su presupuesto, priorizar gastos esenciales como alimentación, salud y educación, y limitar compras que no sean estrictamente necesarias.

Finalmente, se alertó que, así como recientemente se registró un ajuste en el transporte público, podrían presentarse nuevos incrementos en otros productos básicos en las próximas semanas, lo que mantendría presionada la economía de los hogares.

Comentarios