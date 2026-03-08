Podcast
Reporte Ciudadano
Nuevo León

Conmemora DIF de San Pedro el 8M con caminata colectiva

La directora, Claudette Treviño, señaló que la fecha representa un reconocimiento a las mujeres que han abierto camino.

  • 08
  • Marzo
    2026

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el DIF San Pedro Garza García organizó diversas actividades en San Pedro de Pinta con el objetivo de visibilizar la importancia de prevenir y erradicar la violencia de género.

Durante la jornada participaron cerca de 200 mujeres, quienes se sumaron a dinámicas de reflexión, convivencia y activación física realizadas a lo largo del espacio recreativo dominical.

Forman figura en conmemoración del 8 de marzo

Entre las actividades se llevó a cabo una caminata colectiva, tras la cual las participantes formaron la figura del número 8, en alusión al 8 de marzo y a la conmemoración de la lucha por los derechos de las mujeres.

Además de las asistentes registradas en el evento, algunos paseantes que recorrían el lugar también se integraron a la caminata y a una activación física organizada durante la jornada.

Realizan dinámicas con mensajes de apoyo a mujeres

Como parte de las actividades, las participantes realizaron el diseño y pintura de bolsas de manta con mensajes positivos dirigidos a las mujeres.

También se elaboró un mural colectivo en el que las asistentes escribieron frases de apoyo y reflexiones relacionadas con la igualdad, el respeto y la erradicación de la violencia de género.

DIF destaca importancia de reconocer la lucha de las mujeres

La directora del DIF San Pedro, Claudette Treviño, señaló que la fecha representa tanto un reconocimiento a las mujeres que han abierto camino en la sociedad como un momento de reflexión sobre los retos que aún persisten.

“El 8 de marzo es una fecha que reconoce la valentía, la resiliencia y las contribuciones de todas esas mujeres que han abierto camino en nuestra sociedad; el 8 de marzo también es una fecha que duele, una fecha que duele por todas las mujeres que han quedado en el camino”.

DIF San Pedro ofrece acompañamiento a mujeres

Treviño explicó que el compromiso del Municipio de San Pedro Garza García es mantener espacios seguros y de escucha para las mujeres.

En ese sentido, el DIF San Pedro cuenta con servicios de acompañamiento psicológico, asesoría legal y trabajo social dirigidos a mujeres que requieran apoyo.


