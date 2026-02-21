Sheinbaum: Habrá justicia para trabajadores de AHMSA

En Coahuila, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, respecto al caso de Altos Hornos de México (AHMSA), el Gobierno de México solicitó dos condiciones a la jueza y al síndico encargados del concurso mercantil: que haya justicia para las y los trabajadores y que se reactive la siderúrgica.

Al encabezar la entrega de viviendas del Programa de Vivienda para el Bienestar en Monclova, la mandataria explicó que el proceso sigue una ruta jurídica que no depende únicamente del Ejecutivo federal.

“Les quiero decir en qué vamos con AHMSA para que todos lo sepan. Esto lleva un proceso jurídico, porque no solo depende de la Presidenta, sino que hay jueces que llevan este proceso. Ya se hizo una subasta”, señaló.

Piden prioridad para trabajadores

Sheinbaum detalló que su administración pidió expresamente que los derechos laborales se coloquen por encima de los acreedores en caso de liquidación.

“Queremos dos condiciones: la primera, justicia para los trabajadores de AHMSA. Que si se va a liquidar se liquide conforme a la ley y que tengan todos sus recursos. Nada de primero pagarle a los acreedores y luego a los trabajadores. No. Primero van los trabajadores de AHMSA”, enfatizó.

La presidenta subrayó que el Gobierno federal dará seguimiento cercano al proceso, cuya resolución está por definirse en las próximas semanas.

Buscan reactivar la siderúrgica

Como segunda condición, el Ejecutivo solicitó impulsar la reactivación de la empresa para evitar que sus activos se vendan como chatarra y se deteriore la economía regional.

“Nada de que la subasta y después se vende todo como fierro viejo y se queda todo ahí. No. Queremos la reactivación de toda la economía relacionada con lo que fue en su momento Altos Hornos de México”, puntualizó.

AHMSA, con sede en Monclova, fue durante décadas uno de los principales productores de acero del país y un pilar económico del norte de México.

Crisis arrastra a miles de trabajadores

La siderúrgica enfrenta una profunda crisis financiera y legal que ha dejado a miles de trabajadores con salarios y prestaciones pendientes, afectando severamente la actividad económica de la región.

AHMSA fue declarada en quiebra en abril de 2023, tras años de deterioro financiero y procesos judiciales por corrupción vinculados a su exdirector, Alonso Ancira.

Durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se intentó rescatar la empresa, que mantenía deudas millonarias con el Estado, pero el plan no prosperó.

Sheinbaum reiteró que su Gobierno se mantendrá atento al desenlace del proceso: “tiene que haber justicia” para los trabajadores.

