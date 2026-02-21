Podcast
Coahuila

UAAAN acuerda aumento y mantiene negociación abierta

La universidad firmó alza salarial con académicos y dejó en prórroga la revisión con administrativos en espera de lineamientos de Hacienda

  • 21
  • Febrero
    2026

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) concluyó la revisión contractual con el sindicato académico con un incremento salarial del 4 por ciento autorizado por el Gobierno Federal, mientras que mantiene en prórroga la negociación con el sindicato administrativo en espera de lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El rector Alberto Flores Olivas informó que en ambos sindicatos el tema central de la revisión fue el incremento salarial. En el caso del personal académico, el acuerdo ya fue firmado y la institución opera con normalidad.

Respecto al sindicato administrativo, explicó que existían dos emplazamientos: uno por presuntas violaciones contractuales y otro por revisión salarial. El primero ya fue resuelto y firmado; sin embargo, la parte salarial quedó en prórroga hasta abril.

Detalló que la negociación está vinculada a la reciente disposición federal de incrementar en 13 por ciento el salario mínimo, bajo el principio de que ningún trabajador debe percibir un ingreso por debajo de ese parámetro. En la UAAAN, señaló, hay trabajadores que podrían ubicarse en ese supuesto, por lo que la universidad espera una instrucción formal de Hacienda para poder aplicar los ajustes correspondientes.

Flores Olivas indicó que la institución ha realizado gestiones en la Ciudad de México y sostuvo reuniones con personal de la Secretaría de Hacienda, ya que no es la única universidad pública en esta situación.

En materia presupuestal, el rector informó que la UAAAN mantendrá para 2026 el mismo presupuesto asignado en 2025, con un incremento adicional del 3 por ciento, lo que representa un monto aproximado de mil 400 millones de pesos.

Con estos recursos, la universidad impulsará una reforma académica orientada a actualizar planes y programas de estudio conforme a las necesidades actuales del país. Explicó que el proyecto se ha trabajado durante más de dos años y se encuentra en fase final de elaboración, con participación de coordinadores, jefes de departamento y responsables de programas, previo a su presentación ante el Consejo Universitario.

Asimismo, adelantó que se proyecta la creación de un museo en el edificio histórico conocido como “La Gloria”, en el casco antiguo de la universidad en Saltillo. La entrega del inmueble podría concretarse en abril, aunque la fecha aún no está confirmada.

Finalmente, Flores Olivas informó que el próximo 4 de marzo presentará su tercer informe de actividades ante la comunidad universitaria y externa, en cumplimiento con la obligación de rendición de cuentas derivada del carácter federal del presupuesto de la institución. 


