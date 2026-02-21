Sheinbaum reafirma búsqueda de mineros en Pasta de Conchos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó el compromiso del gobierno federal con las familias de los mineros fallecidos en la tragedia de Pasta de Conchos, al asegurar que continuarán las labores de búsqueda de los 38 cuerpos que aún no han sido localizados.

Tras reunirse este viernes con deudos en el municipio de San Juan de Sabinas, la mandataria subrayó que, a dos décadas del siniestro, se han logrado recuperar 25 mineros, pero insistió en que la tarea seguirá hasta encontrar a todos.

“Lo primero es decirles que vamos a seguir buscando a los 38 mineros; lo segundo, es agradecer a los rescatistas todo el trabajo que hacen porque es gracias a ustedes que se ha encontrado a los 25 mineros”, expresó.

En Coahuila, reafirmamos el compromiso con las familias de los 65 mineros de Pasta de Conchos; buscaremos los restos de los 38 cuerpos que falta localizar. A 20 años de la tragedia, hemos rescatado 25. Siempre lucharemos por justicia y verdad. pic.twitter.com/Ceo7n0PUTB — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 21, 2026

En un video difundido en redes sociales, familiares reconocieron a la presidenta por mantener el plan de rescate y justicia iniciado por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

“Quiero agradecer presidenta por seguir apoyando este plan de rescate y justicia… Gracias por seguir el mandato de nuestro anterior presidente”, le dijo una de las familiares.

Durante el recorrido por el mausoleo, un corredor de muros de piedra que resguarda los nombres de las víctimas de la explosión de 2006, los deudos reiteraron su confianza en que la búsqueda continúe hasta el último minero.

Sheinbaum sostuvo que el momento actual debe estar marcado por el humanismo y la justicia social.

“Hay que hacer justicia y justicia quiere decir rescatar a todos los mineros”, afirmó.

En la visita estuvo acompañada por la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos; el secretario del Trabajo, Marath Bolaños; la directora de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor; y el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

Coordinación para continuar rescates

Durante el acto, Jiménez Salinas reiteró que su administración mantendrá la coordinación con el gobierno federal para avanzar en la recuperación de los cuerpos y acompañar a las familias.

Por su parte, Calleja Alor informó sobre los avances técnicos en las obras de rehabilitación y reforzamiento de la mina, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad para los equipos de rescate que trabajan en el interior.

En tanto, Godoy Ramos detalló que dentro de la mina se han realizado 248 intervenciones periciales. De estas labores se han recuperado 23 restos óseos ya identificados, correspondientes a los 65 trabajadores que murieron en la explosión.

