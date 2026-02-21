Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
wevd_1df61faf3a
Nacional

Sheinbaum reafirma búsqueda de mineros en Pasta de Conchos

La presidenta reiteró que continuarán las labores para localizar a los 38 mineros restantes y hacer justicia a 20 años de la tragedia

  • 21
  • Febrero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó el compromiso del gobierno federal con las familias de los mineros fallecidos en la tragedia de Pasta de Conchos, al asegurar que continuarán las labores de búsqueda de los 38 cuerpos que aún no han sido localizados.

Tras reunirse este viernes con deudos en el municipio de San Juan de Sabinas, la mandataria subrayó que, a dos décadas del siniestro, se han logrado recuperar 25 mineros, pero insistió en que la tarea seguirá hasta encontrar a todos.

“Lo primero es decirles que vamos a seguir buscando a los 38 mineros; lo segundo, es agradecer a los rescatistas todo el trabajo que hacen porque es gracias a ustedes que se ha encontrado a los 25 mineros”, expresó.

En un video difundido en redes sociales, familiares reconocieron a la presidenta por mantener el plan de rescate y justicia iniciado por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

“Quiero agradecer presidenta por seguir apoyando este plan de rescate y justicia… Gracias por seguir el mandato de nuestro anterior presidente”, le dijo una de las familiares.

Durante el recorrido por el mausoleo, un corredor de muros de piedra que resguarda los nombres de las víctimas de la explosión de 2006, los deudos reiteraron su confianza en que la búsqueda continúe hasta el último minero.

Sheinbaum sostuvo que el momento actual debe estar marcado por el humanismo y la justicia social.

“Hay que hacer justicia y justicia quiere decir rescatar a todos los mineros”, afirmó.

awdeegfw.JPG

En la visita estuvo acompañada por la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos; el secretario del Trabajo, Marath Bolaños; la directora de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor; y el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

Coordinación para continuar rescates

Durante el acto, Jiménez Salinas reiteró que su administración mantendrá la coordinación con el gobierno federal para avanzar en la recuperación de los cuerpos y acompañar a las familias.

Por su parte, Calleja Alor informó sobre los avances técnicos en las obras de rehabilitación y reforzamiento de la mina, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad para los equipos de rescate que trabajan en el interior.

En tanto, Godoy Ramos detalló que dentro de la mina se han realizado 248 intervenciones periciales. De estas labores se han recuperado 23 restos óseos ya identificados, correspondientes a los 65 trabajadores que murieron en la explosión.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ernestina_godoy_visita_coahuila_pasta_de_conchos_6df2a95f9d
Ernestina Godoy reafirma investigaciones por Pasta de Conchos
pasta_de_conchos_sheinbaum_c9678bbaa2
Reafirma Sheinbaum que rescate en Pasta de Conchos seguirá
IMG_9027_0578b447ad
Llaman a reformar seguridad en minería del carbón
publicidad

Últimas Noticias

choque_lancha_brasil_seis_muertos_81b7f7c23d
Choque de lancha contra muelle deja seis muertos en Brasil
abaten_hombre_irrumpir_propiedad_trump_florida_60b03062b3
Abaten hombre que intentó irrumpir propiedad de Trump en Florida
isaac_del_toro_campeon_uae_world_2026_bf8d668eeb
¡Campeón! Del Toro se proclama ganador más joven de UAE Tour 2026
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_19_at_8_32_45_PM_550177212c
Anuncian cambios de sentido en calles del centro de Guadalupe
H_Bjtfa_Ua8_AA_Lv_GP_d670822255
Se reúne Sheinbaum con directivos de venta de GE Vernova y Xignux
Captura_de_pantalla_2026_02_22_003835_5bd864d501
Fallece aficionado tras riña en Celaya vs Racing de Veracruz
publicidad
×