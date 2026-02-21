Calor atípico en Saltillo dará paso a frente frío

La región sureste de Coahuila registró temperaturas atípicas de hasta 35 grados centígrados durante la presente temporada invernal; sin embargo, se prevé un descenso en los próximos días debido a la llegada del frente frío número 37, informó Francisco Martínez Ávalos, director de Protección Civil de Saltillo.

El funcionario explicó que, aunque esta semana se alcanzaron máximas de entre 31 y 32 grados alrededor de las 15:00 horas, estos valores no son frecuentes para esta época del año.

Señaló que se trata de un evento atípico dentro del invierno, ya que estadísticamente no es común superar los 30 grados en febrero.

No obstante, indicó que a partir de este fin de semana se espera un ligero descenso por la tarde y temperaturas mínimas de entre 6 y 7 grados por la mañana, con registros de 4 a 5 grados el lunes y martes. Recordó que aún restan varios frentes fríos por ingresar, de los 48 pronosticados para la temporada.

Martínez Ávalos exhortó a la población a no guardar la ropa de abrigo, especialmente para niñas y niños que salen temprano a la escuela, ya que los cambios bruscos de temperatura pueden provocar enfermedades respiratorias como resfriados y molestias de garganta.

Ante el incremento en las temperaturas, el director de Protección Civil señaló que algunas personas ya comienzan a buscar espacios recreativos acuáticos, por lo que la próxima semana iniciará la revisión preventiva de balnearios en el municipio, de cara a la llegada de la primavera y la temporada de Semana Santa.

Indicó que en Saltillo operan entre 8 y 14 balnearios cada año, aunque aún no se define cuántos abrirán en esta temporada. Las inspecciones contemplarán la verificación de salidas de emergencia sin obstrucciones, áreas seguras, presencia de salvavidas y cumplimiento de medidas básicas de seguridad.

Asimismo, recordó que las presas y represas no están autorizadas para natación, ya que no cuentan con condiciones adecuadas para actividades recreativas, lo que representa un riesgo para la población.

Entre las recomendaciones para quienes acudan a balnearios, mencionó evitar el consumo de bebidas alcohólicas antes de ingresar al agua y esperar al menos dos horas y media después de ingerir alimentos para prevenir congestiones. También reiteró que nunca se debe dejar solos a menores dentro o cerca de albercas.

Comentarios