Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
IMG_4152_33c4d593c9
Coahuila

Calor atípico en Saltillo dará paso a frente frío

Protección Civil prevé descenso de temperaturas y anuncia revisiones a balnearios ante la cercanía de la primavera y Semana Santa

  • 21
  • Febrero
    2026

La región sureste de Coahuila registró temperaturas atípicas de hasta 35 grados centígrados durante la presente temporada invernal; sin embargo, se prevé un descenso en los próximos días debido a la llegada del frente frío número 37, informó Francisco Martínez Ávalos, director de Protección Civil de Saltillo.

El funcionario explicó que, aunque esta semana se alcanzaron máximas de entre 31 y 32 grados alrededor de las 15:00 horas, estos valores no son frecuentes para esta época del año.  

Señaló que se trata de un evento atípico dentro del invierno, ya que estadísticamente no es común superar los 30 grados en febrero.

No obstante, indicó que a partir de este fin de semana se espera un ligero descenso por la tarde y temperaturas mínimas de entre 6 y 7 grados por la mañana, con registros de 4 a 5 grados el lunes y martes. Recordó que aún restan varios frentes fríos por ingresar, de los 48 pronosticados para la temporada.

Martínez Ávalos exhortó a la población a no guardar la ropa de abrigo, especialmente para niñas y niños que salen temprano a la escuela, ya que los cambios bruscos de temperatura pueden provocar enfermedades respiratorias como resfriados y molestias de garganta.

IMG_4670.jpeg

Ante el incremento en las temperaturas, el director de Protección Civil señaló que algunas personas ya comienzan a buscar espacios recreativos acuáticos, por lo que la próxima semana iniciará la revisión preventiva de balnearios en el municipio, de cara a la llegada de la primavera y la temporada de Semana Santa.

Indicó que en Saltillo operan entre 8 y 14 balnearios cada año, aunque aún no se define cuántos abrirán en esta temporada. Las inspecciones contemplarán la verificación de salidas de emergencia sin obstrucciones, áreas seguras, presencia de salvavidas y cumplimiento de medidas básicas de seguridad.

Asimismo, recordó que las presas y represas no están autorizadas para natación, ya que no cuentan con condiciones adecuadas para actividades recreativas, lo que representa un riesgo para la población.

Entre las recomendaciones para quienes acudan a balnearios, mencionó evitar el consumo de bebidas alcohólicas antes de ingresar al agua y esperar al menos dos horas y media después de ingerir alimentos para prevenir congestiones. También reiteró que nunca se debe dejar solos a menores dentro o cerca de albercas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

alerta_nuevo_leon_sistema_anticiclonico_calor_16631ba1c0
Alertan a NL por sistema anticiclónico que causará intenso calor
EH_UNA_FOTO_2_23184ed245
Crean canal directo para reportar fallas eléctricas en Coahuila
EH_UNA_FOTO_91be8d123d
Fuertes vientos azotan la región sureste de Coahuila
publicidad

Últimas Noticias

bloqueo_reynosa_e04b5632de
Azota violencia a Reynosa tras presunta captura de líder criminal
codigo_rojo_bloqueos_enfrentamientos_jalisco_6ce33aacb1
Activan código rojo por bloqueos en distintos puntos de Jalisco
EH_UNA_FOTO_2026_02_21_T101006_938_e717cd8610
'Tarjetazo' responsable: usa tu crédito sin afectar tu bolsillo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_19_at_8_32_45_PM_550177212c
Anuncian cambios de sentido en calles del centro de Guadalupe
Captura_de_pantalla_2026_02_22_003835_5bd864d501
Fallece aficionado tras riña en Celaya vs Racing de Veracruz
H_Bjtfa_Ua8_AA_Lv_GP_d670822255
Se reúne Sheinbaum con directivos de venta de GE Vernova y Xignux
publicidad
×