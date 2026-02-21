Podcast
Coahuila

Sheinbaum impulsa vivienda accesible en Monclova

Gobierno federal lanza programa para otorgar vivienda a trabajadores de bajos ingresos y atender créditos impagables en Coahuila

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, puso en marcha el Programa de Vivienda para el Bienestar en Monclova, como parte de la gira de trabajo, enfocado en otorgar un inmueble a quienes perciben entre uno y dos salarios mínimos, así como en resolver deudas que durante años se volvieron “impagables”.

De acuerdo con el Infonavit y la Encuesta Nacional de Vivienda, en Coahuila existe un déficit de 168 mil viviendas. Durante el sexenio pasado se edificaron siete mil casas, pero solo 400 estuvieron dirigidas a trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos.

También se informó que 418 mil derechohabientes, menos de la mitad, no contaban con la capacidad suficiente para adquirir una vivienda. Ante este panorama, el instituto pasó de proyectar 19 mil a 65 mil viviendas para construirse durante el actual sexenio.

Avances y metas del programa

El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, señaló que al cierre de este año se espera alcanzar 35 mil 600 viviendas, lo que permitiría tener contratada más de la mitad de la meta sexenal en el segundo año.

En el fraccionamiento Infonavit Colinas de Santiago, en Monclova, se entregaron 88 viviendas a 60 familias beneficiadas, como parte de una estrategia en la que el Gobierno de Coahuila donó los terrenos.

Además, en la entidad, 260 mil personas han salido del esquema de créditos impagables, con adeudos que quedaron en cero. La presidenta subrayó la importancia de impulsar acciones que garanticen el derecho a la vivienda.

AHMSA y programas sociales

Durante su mensaje, la mandataria se refirió a la situación de Altos Hornos de México, donde pidió justicia para los trabajadores mediante una liquidación digna y, posteriormente, la reactivación de la empresa.

“Primero van los trabajadores AHMSA, luego pedimos la reactivación de la economía de Altos Hornos de México; esperamos que en estas semanas esté por definirse, tiene que haber justicia en este caso”, expresó.

Sheinbaum también detalló apoyos para mujeres de Coahuila y del país, como la Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Rita Cetina, que otorga útiles y uniformes para secundaria, y el programa Salud Casa por Casa, enfocado en la atención médica domiciliaria.

Finalmente, se informó que el Infonavit contempla una inversión superior a 40 mil millones de pesos para los próximos años.


