Siguen las fiestas en Arteaga: de la Feria de la Manzana al Grito

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores inauguró las festividades que dejarán una derrama económica estimada en más de 30 millones de pesos

  • 15
  • Septiembre
    2025

Con una gran participación de familias, productores y visitantes, el municipio de Arteaga vive intensamente el Festival de la Manzana 2025, que ha superado las expectativas de afluencia y derrama económica.

En un ambiente de tradición, música, juegos mecánicos y sabor agrícola, la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores inauguró las festividades destacando que la manzana “representa el fruto del trabajo de nuestras familias”.

El evento ha traído vida a la región con actividades como desfiles, rodeos, callejoneadas, degustaciones y presentaciones musicales.

La plaza principal de San Antonio de las Alazanas se ha convertido en el corazón de la celebración, donde se ofrecen productos regionales como sidra, pan artesanal y conservas.

Comerciantes reportan buena venta y ocupación hotelera al alza, mientras más de 60 mil visitantes se esperan durante los días de feria.

Con una derrama económica estimada en más de 30 millones de pesos, las autoridades municipales recalcan que esta edición no solo impulsa la economía, sino que fortalece la identidad y el orgullo regional.

A esta efervescencia se suma la conmemoración de las fiestas patrias, para las cuales ya se tienen programados siete Gritos de Independencia simultáneos este 15 de septiembre, tanto en la cabecera municipal como en comunidades rurales como Escobedo, Jame, Los Lirios, El Tunal, Huachichil y San Antonio de las Alazanas.

Cada ceremonia contará con eventos cívicos, música en vivo, fuegos artificiales y espectáculos estelares con agrupaciones como El Invasor, Banda Kañón, Sonora Dinamita y Los Viejones de Linares.

“Con los siete Gritos reafirmamos el orgullo patrio, nos acercamos a las comunidades y prolongamos la fiesta en un cierre lleno de emoción”, afirmó la alcaldesa.


