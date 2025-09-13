Inicia con éxito la Feria de la Manzana en Coahuila

Con el corte de listón encabezado por la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores, dio inicio el Festival de la Manzana 2025 en Arteaga, evento que cada año celebra la tradición frutícola del municipio.

Se estima que esta edición atraerá a más de 60,000 visitantes y generará una derrama económica de más de $30 millones de pesos, consolidándose como la fiesta más importante del Pueblo Mágico.

El primer día del festival se vivió con gran entusiasmo entre locales y turistas, quienes disfrutaron de productos típicos como sidra, pan artesanal y manzanas frescas, así como de actividades artísticas y culturales.

El evento arrancó con la coronación de la Reina del Festival y la inauguración del pabellón gastronómico, además de juegos mecánicos, exposiciones y artesanías, en un ambiente festivo para todas las edades.

En su mensaje, la alcaldesa resaltó el valor simbólico del festival para la comunidad, destacando el trabajo de los productores locales y el compromiso de su gobierno para mantener un entorno seguro, ordenado y atractivo para los asistentes.

La agenda de actividades continúa con cabalgatas, desfiles, rodeos y presentaciones musicales, consolidando al Festival de la Manzana como motor cultural y económico de la región.





