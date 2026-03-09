Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
san_pedro_beca_ingles_c0be9c40ed
Nuevo León

San Pedro otorga más de 100 becas para aprender inglés gratis

El municipio de San Pedro cubre el 50% del costo de la beca y la UDEM aporta el 50% restante a través de su convenio de colaboración.

  • 09
  • Marzo
    2026

Con la visión de convertir a los ciudadanos en agentes de cambio, el municipio de San Pedro Garza García, en alianza estratégica con la Universidad de Monterrey (UDEM), puso en marcha el curso “Inglés para Todos”, beneficiando a niños, jóvenes y adultos mayores.

Actualmente, el programa atiende a 108 residentes de sectores de atención prioritaria, brindándoles herramientas lingüísticas que buscan ampliar sus horizontes académicos y sus oportunidades dentro del mercado laboral.

“Con el objetivo de que niños, jóvenes y adultos mayores adquieran herramientas que les permitan convertirse en agentes de cambio en su comunidad, el Municipio de San Pedro Garza García imparte el curso “Inglés para Todos”, en coordinación con la Universidad de Monterrey”, informó el municipio.

Jazmín Moreno, encargada de despacho de la Secretaría de Desarrollo Social y Calidad de Vida, detalló que el programa consta de tres módulos de nivel básico, cada uno con una duración de ocho semanas.

La viabilidad económica de este proyecto destaca por un modelo de financiamiento compartido.

INFO 7 UNA FOTO (4).jpg

El municipio de San Pedro cubre el 50% del costo de la beca y la UDEM aporta el 50% restante a través de su convenio de colaboración.

De acuerdo con las autoridades municipales, esta capacitación permite que los participantes cuenten con más herramientas para mejorar su desarrollo personal y sus oportunidades laborales.

Por su parte, Olga Esquivel Ugarte, coordinadora de “Universidad de Barrios”, enfatizó que este curso no es un esfuerzo aislado, sino parte de una estrategia integral para desarrollar talentos y aptitudes que permitan a los ciudadanos transformar su entorno inmediato mediante el conocimiento.

De acuerdo con el calendario del programa, se espera que los estudiantes concluyan satisfactoriamente sus módulos a finales de año.

La ceremonia de graduación está programada para el próximo mes de noviembre, donde los beneficiarios podrán celebrar este logro académico en compañía de sus familias.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

157ab20c_e0d8_44d5_a72d_6672791bd67d_f2fd363af1
Buenos resultados tras la visita del alcalde de Saltillo a Texas
Whats_App_Image_2026_03_09_at_7_11_20_PM_c60286ba22
Extienden programa de bacheo en Ciudad Victoria
ninos_coahuila_familia_b34e44a050
Cambios familiares reducen inscripción de niños en preescolar
publicidad

Últimas Noticias

estrecho_de_ormuz_bcd8ed427c
Crecen tensiones ante posible minado en el estrecho de Ormuz 
paint_e1773183564870_ba6dfdffde
Aureliano Hernández Palacios asume la Auditoría de la Federación
EH_OJOS_4_71c3d76e39
Hernán Bermúdez solicita amparo para frenar su extradición
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
igualdad_celebra_feria_deportiva_a366798225
Inauguran Feria Deportiva de Centros Comunitarios 2026
dia_internacional_de_la_mujer_98084cf9ee
Hoy es el Día Internacional de la Mujer; su origen e historia
publicidad
×