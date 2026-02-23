Vence plazo para resolver impugnaciones en subasta de AHMSA

Este lunes vence el plazo para que el especialista designado resuelva las impugnaciones presentadas dentro del proceso de subasta AHMSA, correspondiente al expediente 19/2023.

El calendario oficial emitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles establece esta fecha como determinante. La audiencia de subasta está programada para el 27 de febrero.

El proceso de subasta AHMSA ha seguido una ruta calendarizada desde inicios de mes, tras la publicación de la convocatoria ajustada por la autoridad jurisdiccional. El 4 de febrero se abrió el periodo para recepción de cartas de intención y documentación. Dicho periodo cerró formalmente el 10 de febrero.

Posteriormente, el 13 de febrero se llevó a cabo la etapa de precalificación de interesados, con posibilidad de extender el análisis durante el fin de semana siguiente. El 16 de febrero se notificaron los resultados de la precalificación a los participantes. Este paso definió quiénes continuaron en la siguiente fase del procedimiento.

El 19 de febrero concluyó el plazo para impugnar los resultados de la precalificación, conforme a lo establecido en el calendario judicial. Con ello, se abrió un periodo de revisión técnica y jurídica. Hoy 23 de febrero se cumple el límite para que el especialista emita resolución sobre esas inconformidades.

Resolución de impugnaciones define rumbo de la subasta AHMSA en expediente 19/2023

La resolución de impugnaciones dentro del proceso de subasta AHMSA en el expediente 19/2023 es considerada un punto crítico para la continuidad del procedimiento. De no existir modificaciones sustanciales, el proceso avanzará hacia la audiencia pública. En caso contrario, podrían ajustarse condiciones para los participantes.

El 24 de febrero, de acuerdo con el calendario oficial, el síndico deberá notificar el resultado de la impugnación a las partes involucradas. Esta notificación permitirá confirmar de manera formal a los postores habilitados. Un día después, el 25 de febrero, vencerá el plazo para exhibir garantía de seriedad y acreditar personalidad jurídica.

La audiencia de subasta AHMSA está fijada para el 27 de febrero, fecha en la que se celebrará el acto correspondiente ante la autoridad concursal. En esa diligencia se recibirán y evaluarán las posturas económicas. El objetivo es avanzar en la enajenación de activos para cubrir obligaciones financieras.

El expediente 19/2023 ha sido uno de los procesos concursales más relevantes en la región Centro de Coahuila durante los últimos años. La situación financiera de la siderúrgica impactó a miles de trabajadores y proveedores. Diversos sectores empresariales han seguido de cerca cada etapa judicial.

En meses recientes, antecedentes informativos han documentado intentos previos de reestructura y negociaciones con posibles inversionistas nacionales y extranjeros. Sin embargo, la vía concursal se consolidó como mecanismo para dar certeza jurídica al proceso. La subasta AHMSA representa ahora una alternativa formal para redefinir el futuro de la empresa.

Audiencia del 27 de febrero marcará nueva etapa en la subasta AHMSA del expediente 19/2023

La audiencia programada para el 27 de febrero dentro de la subasta AHMSA del expediente 19/2023 marcará una etapa determinante para la siderúrgica. El resultado podría influir en la continuidad operativa de plantas y unidades productivas. También incidirá en expectativas laborales y económicas en la región.

Autoridades judiciales han enfatizado que cada fase se desarrolla bajo supervisión estricta y conforme a la Ley de Concursos Mercantiles. El calendario ha sido público y transparente desde su emisión. Esto busca garantizar igualdad de condiciones para todos los participantes interesados.

Con el vencimiento del plazo de resolución de impugnaciones este 23 de febrero, el proceso de subasta AHMSA entra en su recta final previa a la audiencia. La definición que adopte el especialista será clave para la integración definitiva de postores. El expediente 19/2023 continúa así su curso hacia una resolución trascendental para la industria siderúrgica nacional.

