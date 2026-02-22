Reactivación y pago total, condiciones para futuro de AHMSA

La reactivación de Altos Hornos de México y el pago íntegro a sus trabajadores fueron colocados como las dos condiciones centrales para el futuro de la empresa, durante los posicionamientos de la presidenta de México y el gobernador de Coahuila sobre el proceso de subasta que enfrenta la siderúrgica.

En su gira por Coahuila de este fin de semana, donde visitó Monclova, la presidenta señaló que el caso de AHMSA forma parte de las consecuencias de las privatizaciones realizadas en décadas pasadas, al afirmar que la empresa fue productiva y estratégica antes de su venta, pero terminó en quiebra tras un proceso que calificó como marcado por corrupción.

Explicó que actualmente el proceso está en manos del Poder Judicial y de la sindicatura, por lo que no depende exclusivamente del Ejecutivo federal.

Sin embargo, aseguró que su gobierno solicitó formalmente dos condiciones clave dentro de la subasta: que se respeten al cien por ciento los derechos laborales y que la empresa sea reactivada.

La mandataria fue enfática al señalar que, en caso de liquidación, los trabajadores deben recibir primero sus recursos conforme a la ley, antes que cualquier otro acreedor.

Asimismo, sostuvo que el objetivo no es vender los activos como “fierro viejo”, sino recuperar la actividad productiva y la economía regional vinculada a la siderúrgica.

Por su parte, el gobernador de Coahuila subrayó que la quiebra de AHMSA impactó severamente a la región Centro y a la región Carbonífera del estado, donde miles de familias dependen directa e indirectamente de la industria acerera.

El mandatario estatal pidió que la subasta garantice el pago total a trabajadores y jubilados, y reiteró la necesidad de que el proceso concluya con la reactivación de la empresa, ya que la recuperación económica de esas zonas sigue atada a su operación.

Aunque destacó la llegada reciente de nuevas inversiones automotoras al estado, reconoció que la recuperación total del empleo en la región requiere la puesta en marcha de AHMSA.

Ambos mandatarios coincidieron en que el desenlace del proceso judicial, que podría definirse en las próximas semanas, será determinante para el futuro laboral y económico de miles de familias en Coahuila.

