Fijan el 25 de febrero como fecha clave en subasta de AHMSA

Este 25 de febrero marcará un punto determinante en la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA), al establecerse como fecha límite para que las empresas interesadas presenten las garantías de seriedad exigidas dentro del proceso.

Héctor Manuel Garza Martínez, CEO de Grupo Ónix Business and Legal Services, explicó que previamente, ayer venció el plazo para que el síndico resuelva las impugnaciones promovidas por firmas que no fueron precalificadas.

La resolución deberá emitirse conforme al calendario procesal fijado por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, dentro del expediente 19/2023. Esta determinación permitirá definir qué participantes podrán avanzar formalmente a la siguiente etapa de la puja.

Garza Martínez precisó que las empresas que continúen en el proceso deberán exhibir montos económicos significativos como garantía de seriedad, requisito que acreditará su solvencia financiera y compromiso real para adquirir los activos de la siderúrgica.

Hasta el momento, señaló, no se ha publicado una lista oficial de empresas precalificadas ni de aquellas que hayan impugnado su exclusión. Indicó que tampoco se ha transparentado información en los expedientes relacionados con AHMSA ni con Minera del Norte.

De manera extraoficial han circulado nombres en medios de comunicación; sin embargo, no existe confirmación formal dentro de los autos judiciales. Entre los acreedores con créditos garantizados figuran Banca Afirme y Cargill, aunque se desconoce si participan directamente en la subasta.

El proceso forma parte del concurso mercantil de AHMSA, que busca maximizar el valor de los activos para cubrir obligaciones con acreedores, en medio de una compleja reestructura financiera derivada de años de crisis operativa y acumulación de pasivos.

Garza Martínez subrayó que las resoluciones previstas para el lunes y el miércoles representan un punto de inflexión en la eventual adjudicación de la empresa y aportarán mayor certeza jurídica a trabajadores, acreedores e inversionistas.

