Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
coahuila_ahmsa_7634210257
Coahuila

Fijan el 25 de febrero como fecha clave en subasta de AHMSA

Deberán resolver impugnaciones de empresas no precalificadas y definir qué firmas podrán presentar garantías para la compra de la acerera

  • 24
  • Febrero
    2026

Este 25 de febrero marcará un punto determinante en la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA), al establecerse como fecha límite para que las empresas interesadas presenten las garantías de seriedad exigidas dentro del proceso.

Héctor Manuel Garza Martínez, CEO de Grupo Ónix Business and Legal Services, explicó que previamente, ayer venció el plazo para que el síndico resuelva las impugnaciones promovidas por firmas que no fueron precalificadas.

La resolución deberá emitirse conforme al calendario procesal fijado por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, dentro del expediente 19/2023. Esta determinación permitirá definir qué participantes podrán avanzar formalmente a la siguiente etapa de la puja.

Garza Martínez precisó que las empresas que continúen en el proceso deberán exhibir montos económicos significativos como garantía de seriedad, requisito que acreditará su solvencia financiera y compromiso real para adquirir los activos de la siderúrgica.

Hasta el momento, señaló, no se ha publicado una lista oficial de empresas precalificadas ni de aquellas que hayan impugnado su exclusión. Indicó que tampoco se ha transparentado información en los expedientes relacionados con AHMSA ni con Minera del Norte.

De manera extraoficial han circulado nombres en medios de comunicación; sin embargo, no existe confirmación formal dentro de los autos judiciales. Entre los acreedores con créditos garantizados figuran Banca Afirme y Cargill, aunque se desconoce si participan directamente en la subasta.

El proceso forma parte del concurso mercantil de AHMSA, que busca maximizar el valor de los activos para cubrir obligaciones con acreedores, en medio de una compleja reestructura financiera derivada de años de crisis operativa y acumulación de pasivos.

Garza Martínez subrayó que las resoluciones previstas para el lunes y el miércoles representan un punto de inflexión en la eventual adjudicación de la empresa y aportarán mayor certeza jurídica a trabajadores, acreedores e inversionistas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

desactivan_codigo_rojo_jalisco_e69cc41f39
Desactivan código rojo en Jalisco tras caída de 'El Mencho'
EH_UNA_FOTO_2025_02_19_T095653_069_84983c6534
Wall Street abre en verde tras acuerdo entre AMD y Meta
finanzas_empleo_838d6720e1
Es NL líder de empleo en sector manufacturero de exportación
publicidad

Últimas Noticias

regidor_botas_cocodrilo_3208c97443
Regidor luce botas de cocodrilo en medio de memes por captura
desactivan_codigo_rojo_jalisco_e69cc41f39
Desactivan código rojo en Jalisco tras caída de 'El Mencho'
arrasa_florida_incendio_hectareas_e70b3e0553
Arrasa incendio con más de 10 mil hectáreas en Florida
publicidad

Más Vistas

codigo_rojo_bloqueos_enfrentamientos_jalisco_6ce33aacb1
Activan código rojo en Jalisco tras abatimiento de 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_22_at_8_14_42_PM_bb94fee4a9
Solicita EUA a su personal consular no salir de Monterrey
bloqueo_reynosa_e04b5632de
Liberan bloqueos carreteros realizados ante muerte de 'El Mencho'
publicidad
×