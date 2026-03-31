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Coahuila

Puma rescatado por trailero tras atropello murió en Monclova

Tras atropellarlo, el conductor decidió resguardar al animal en el lugar, en espera de la llegada de las autoridades competentes

  • 31
  • Marzo
    2026

Un puma murió tras ser atropellado en la carretera federal 57, a la altura del paraje conocido como “La Muralla”, esto pesé a que un trailero detuvo su marcha para auxiliar al animal y evitar que fuera arrollado nuevamente.

El felino, de aproximadamente dos años de edad y con un peso cercano a los 35 kilogramos, presentaba lesiones severas, principalmente en las patas traseras, con posibles fracturas derivadas del impacto.

De acuerdo con el reporte, el conductor decidió resguardar al animal en el lugar, lo que permitió la rápida intervención de cuerpos de emergencia.

Secretaria del Medio Ambiente confirmó muerte del puma

Al sitio acudieron elementos de Bomberos de CastañosGuardia Nacional y personal de Ecología, quienes realizaron el aseguramiento y traslado del ejemplar.

Posteriormente fue llevado al ecoparque de Monclova, donde recibió atención especializada de urgencia. 

Pesé a los esfuerzos de los médicos veterinarios y aunque existía un pronóstico de recuperación, fuela Secretaría del Medio Ambiente la que confirmó su muerte cerca de las 10 de la mañana. 

La Secretaría del Medio Ambiente en Coahuila dará seguimiento al caso para evaluar el caso y determinar las acciones correspondientes tras su fallecimineto.

La acción del operador del transporte de carga fue destacada por autoridades como un acto que permitió tratar de conservar con vida evitar al ejemplar y buscar su atención oportuna.


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