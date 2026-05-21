Mijes Encabeza Mijes en CDMX el bicentenario de Mariano Escobedo

El bicentenario del natalicio de Mariano Escobedo llegó a la Ciudad de México con una celebración encabezada por el alcalde Andrés Mijes Llovera, quien llevó a la capital del país el homenaje al héroe liberal nuevoleonés que defendió la República, combatió la intervención francesa y dio identidad histórica al municipio que lleva su nombre.

Desde la librería “Rosario Castellanos” de la colonia Condesa, Mijes colocó la conmemoración en una dimensión nacional. No fue solo un acto ceremonial ni una fecha más en el calendario cívico. Fue el cierre de un año de actividades impulsadas por el Ayuntamiento para recuperar la vida, la obra y el legado de Mariano Escobedo mediante investigación histórica, cultura, teatro, libros, documentales, concursos de ensayo y homenajes públicos.

El alcalde explicó que la administración municipal organizó los festejos por los 200 años del nacimiento del general con una agenda histórico-cultural que tuvo actividades en Nuevo León y que ahora llegó a la Ciudad de México para coincidir con el 22 de mayo, aniversario de su fallecimiento, y porque en la Rotonda de los Hombres Ilustres reposan sus restos.

“Nosotros estamos celebrando el bicentenario del natalicio del general Mariano Escobedo, que es el héroe nacional que le da nombre a nuestro municipio”, señaló Mijes al detallar el sentido de la conmemoración.

La jornada en la Ciudad de México tuvo como uno de sus momentos centrales la premiación del concurso nacional de ensayo histórico sobre Mariano Escobedo, realizado en coordinación con el Fondo de Cultura Económica. Para Mijes, este ejercicio tiene un valor especial porque obliga a volver a la historia con seriedad en una época de memoria corta y opinión instantánea.

En su discurso, el alcalde afirmó que detenerse a investigar el siglo XIX mexicano es casi un acto de resistencia intelectual, porque permite desmontar simplificaciones y falsedades, además de recuperar el verdadero peso de los personajes que ayudaron a construir la República.

El primer lugar del Premio Especial Nacional de Ensayo Histórico fue para Héctor Manuel Estrobel del Moral, por el trabajo Al servicio de la República, Los días del coronel Mariano Escobedo 1860–1864. Mijes también reconoció el rigor histórico de María Luna Argudín, Ángel Israel Limón Henríquez, José de Jesús Rodríguez Monreal y Leopoldo Flores Sánchez, así como de todas y todos los participantes de la convocatoria nacional.

El alcalde subrayó que detrás de cada ensayo hubo horas de archivo, lectura crítica, debate y amor por México. Por eso, sostuvo que en esas nuevas miradas históricas también se fortalece la República, porque una nación que estudia su pasado tiene más herramientas para entender su presente.

La administración municipal también impulsó la edición del libro General Mariano Escobedo, Caudillo Liberal, Benemérito de la República 1826–1902, realizado en coordinación con la Universidad Autónoma de Nuevo León. La publicación fue presentada como una de las biografías más completas sobre el héroe nacional del siglo XIX y forma parte del esfuerzo institucional por volver a estudiar con rigor a los grandes personajes de la historia mexicana.

Mijes destacó que revisar la vida de Mariano Escobedo no debe verse como un ejercicio de nostalgia, sino como una forma de fortalecer la vida pública del país. En su mensaje, presentó al general como una figura ligada a la soberanía, la preparación, el conocimiento y la visión de largo plazo.

El alcalde también vinculó el legado del militar nuevoleonés con una tradición del norte basada en trabajo, empresa, comunidad y responsabilidad social. Sostuvo que la historia real de esa región demuestra que el desarrollo económico y la justicia social no son ideas incompatibles, porque una economía fuerte solo tiene sentido cuando mejora la vida de las familias.

Desde esa lectura, Mijes planteó que Mariano Escobedo habría entendido esa discusión, porque sabía que una nación fuerte necesita soberanía, pero también preparación, conocimiento y futuro. Esa fue una de las líneas más importantes de su mensaje, al presentar al general no solo como militar victorioso, sino como una figura capaz de dialogar con los desafíos actuales del país.

El ciclo conmemorativo también incluyó la exposición Escobedo bicentenario, instalada en el patio central del palacio municipal y realizada en colaboración con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. La muestra reunió material gráfico y documental sobre la vida y la trayectoria militar del servidor público.

El Colegio Civil Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León fue sede de la presentación del libro conmemorativo por los 200 años del nacimiento del general. Además, autoridades de la Lotería Nacional y del Ayuntamiento presentaron el 15 de enero un sorteo conmemorativo en su honor en la Ciudad de México.

La dimensión nacional de los festejos también se reflejó en la ofrenda floral programada en la Rotonda de los Hombres Ilustres, donde están depositados los restos del general. Mijes explicó que la visita a la capital del país era una parte pendiente de la conmemoración, luego de que ya se habían realizado actividades en el municipio nuevoleonés y en Monterrey.

“Nos tocaba venir aquí precisamente porque mañana se celebra un aniversario de su fallecimiento”, dijo el alcalde al explicar por qué los festejos salieron de Nuevo León y llegaron al corazón político e histórico del país.

El programa también tuvo presencia en Galeana, donde se encabezó una ceremonia en la casa natal del militar mexicano. Además, se realizó una guardia de honor frente a una estatua del político ubicada en la sede del Ayuntamiento que lleva su nombre.

Mariano Escobedo participó en momentos decisivos de la historia nacional, como la Restauración de la República y la consolidación del proyecto liberal encabezado por Benito Juárez. Después de su desempeño durante la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, fue nombrado jefe del Ejército Republicano del Norte por el presidente Juárez. Para 1866, ya había logrado expulsar a los franceses de los estados del noroeste de México, de acuerdo con la información retomada en el programa conmemorativo.

La agenda cultural también incorporó teatro y actividades escénicas. Mijes mencionó la puesta en escena de una obra sobre la vida del general, estelarizada por el actor Diego Murra. Dentro del programa destaca además Un general a la sombra, dirigida por Hernán Galindo y con la participación del actor Rodrigo Murray, prevista para presentarse en la capital del país el 22 de mayo.

La planeación de las actividades fue posible mediante la instalación de un Comité Conmemorativo integrado por representantes de los ámbitos cultural, histórico y académico de Nuevo León. El Ayuntamiento contó con la colaboración de instituciones estatales y federales, así como de artistas, especialistas y creadores de la entidad y del país.

Con ese despliegue, la administración de Andrés Mijes convirtió el Bicentenario en una agenda pública de memoria histórica. No se trató únicamente de recordar a un personaje ilustre, sino de recuperar su papel en la defensa de la República y de acercar su legado a nuevas generaciones mediante libros, ensayos, exposiciones, ceremonias y teatro.

En su mensaje, Mijes retomó una advertencia del historiador Felipe Ávila al señalar que los pueblos que olvidan su historia también debilitan su democracia y su soberanía. Por eso, afirmó que Mariano Escobedo sigue importando 200 años después, porque todavía interpela al presente y obliga a preguntarse si el país está a la altura de la República que heredó.

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