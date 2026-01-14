Podcast
Perú emite alerta ante incremento de casos de dengue

La Sala Situacional de Enfermedades del Ministerio de Salud señaló que se reportaron 39,211 casos de dengue durante el 2025

  • 14
  • Enero
    2026

Autoridades de Perú emitieron una alerta epidemiológica "como medida preventiva y de control" para garantizar la atención, tratamiento y revisión de personas afectadas por la propagación del dengue.

Señalaron que la medida inició desde el inicio de la temporada de lluvias intensas y el aumento de las temperaturas en el país, las cuales provocaron una declaración de emergencia por las fuertes inundaciones derivadas.

También podría interesarte: Perú declara emergencia en 382 municipios por intensas lluvias

A través de redes sociales, el Ministerio de Salud señaló que su medida busca evitar la implementación oportuna de acciones, por lo que emitieron diversas recomendaciones.

Centro Nacional de Epidemiología señala regiones con altos índices

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) señaló que en distritos de las regiones de Amazonas, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Tumbes, Piura, Ucayali y La Libertad se detectó un aumento de casos de dengue.

Por lo que al intensificar la vigilancia, se establece un estándar técnico para el procesamiento de las muestras médicas y fortalecer las acciones de educación y sensibilización en instituciones educativas, familias y la comunidad en general.

La Sala Situacional de Enfermedades del Ministerio de Salud señaló que se reportaron 39,211 casos de dengue durante 2025.

 


