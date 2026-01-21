Podcast

Nuevo León

Impulsa Mijes implementar Ley de Coordinación Metropolitana

El edil escobedense destacó que hasta ahora los esfuerzos de arreglar los problemas de la entidad han sido aislados en cada municipio, en lugar de conjunto

  • 21
  • Enero
    2026

Para hacer frente a los problemas cotidianos que atañen a los diferentes municipios que integrante la urbe regia, el presidente de la mesa metropolitana, Andrés Mijes consideró importante generar soluciones comunes a través de la metropolización.

El también alcalde de Escobedo, impulsa una iniciativa de Ley en el Congreso de Nuevo León para lograr esta unión o consenso entre sus homólogos, denominada Ley de Coordinación Metropolitana.

Y es que Mijes destacó que hasta ahora los esfuerzos de arreglar los grandes problemas de la entidad han sido aislados en cada territorio municipal, por lo que para acabar con los retos en contaminación, seguridad y movilidad debe de existir un frente unido entre los ayuntamientos.

“Los esfuerzos aislados de cada municipio no nos dan buenos resultados, tenemos que pasar a tener esta gobernanza metropolitana qué nos permita hacer una planeación integral del área metropolitana, donde participemos todos.

“Una Planeación vinculante, que nos permita que toda la gente y los organismos de la sociedad civil, puedan participar en esa planeación y podamos tener soluciones a estos grandes retos, la contaminación, la seguridad, la movilidad, todos estos grandes retos que tiene Nuevo León”, comentó Mijes.

Así lo dio a conocer Mijes al arranque del primer conversatorio de Metropolización y Gobernanza realizado en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) coordinado por la Asociación Mexicana de Urbanistas A.C. (AMU).

En la cual se conto con la presencia de Rodrigo Tijerina, presidente del comité directivo de la CMIC, Brenda Sánchez directora de política de cambio climático de Nuevo León, Raúl Elizondo, vicepresidente de la comisión de mejora regulatoria de CANADEVI, Ricardo Padilla,, de la academia nacional de arquitectura y Oscar Martínez, presidente  de la AMU.

De esta manera, el edil morenista, explicó que a pesar de existir una diferencia partidista en cada municipio si se abre el diálogo y se llega a resoluciones en conjunto, dicha ley pasará más fácil con el legislativo.

Asimismo, Mijes añadió que además de integrar a todos los ayuntamientos, es necesario que también se incluya la opinión de la sociedad civil y la academia, para generar una planeación de 50 años adelante y no de 10 o 20 años como se hace actualmente.

“Pues en el Congreso les vamos a enviar el documento, seguramente al haber consenso entre los municipios que se conforman por diferentes partidos o sea hay muchos municipios emanados por diferentes partidos al haber ese consenso vamos a tener menos problemática en el Congreso.

“Lo que necesitamos es que sea igual en toda el área metropolitana respetando la vocación de los municipios, podamos hacer una planeación vinculante, en la que participen los tres niveles de gobierno, pero participemos también la sociedad civil y la academia y podamos tener una planeación a largo plazo, no a 10 años, ni a 20 años, a 50 años, de la infraestructura que debemos tener buenos servicios y calidad de vida”, agregó el presidente de la mesa metropolitana.











