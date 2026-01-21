Podcast
Coahuila

Niño golfista de Saltillo representará a México en Turquía

Competirá en un torneo internacional de golf en Turquía, destacando por su talento y disciplina , que lo han llevado a poner en alto a México

  • 21
  • Enero
    2026

Un niño golfista originario de Saltillo está listo para representar a México en un importante torneo internacional que se celebrará en Turquía.

Se trata de Gonzalo, un menor de apenas nueve años de edad que ha desarrollado un gran talento en esta disciplina, lo que le ha permitido llegar a escenarios de alto nivel y convertirse en un ejemplo para la niñez y adolescencia de la sociedad.

Gonzalo ha destacado en el golf infantil gracias a su constancia, disciplina y pasión por el deporte, cualidades que lo han llevado a ser seleccionado para competir a nivel internacional.

Su participación en este torneo no solo representa un logro personal, sino también un orgullo para Saltillo y para el país, al poner en alto el nombre de México en el ámbito deportivo.

Sus maestros han confirmado que Gonzalo es un gran talento y destacan que más allá de practicar un deporte, está formando una disciplina que le servirá para toda la vida.

Asimismo, reconocen el respaldo incondicional de sus padres, quienes siempre lo han apoyado, convirtiéndose en un ejemplo claro de que el acompañamiento familiar es fundamental para que niños, adolescentes y jóvenes puedan alcanzar sus metas.

Finalmente, Gonzalo se prepara para representar a México con entusiasmo y responsabilidad, pero también deja un importante mensaje para sus amiguitos y para todos los niños de su edad: con esfuerzo, dedicación y el apoyo de la familia, los sueños pueden hacerse realidad, sin importar lo lejos que parezcan estar.


Comentarios

Etiquetas:
