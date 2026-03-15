Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_15_at_3_00_33_PM_66d7335e54
Finanzas

Se coloca México como octavo productor mundial de leche

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el país produce 13,000 millones de litros por año

  • 15
  • Marzo
    2026

México se consolida como el octavo productor mundial de leche bovina, con una producción anual superior a 13,000 millones de litros, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Esta cifra refleja la importancia económica del sector pecuario y su papel en el abastecimiento de alimentos básicos para la población.

El dinamismo del sector también responde a la incorporación de tecnología y nuevas herramientas de gestión. 

Durante el panel “Nuevas Tecnologías para Aumentar la Productividad”, celebrado en días recientes en Aguascalientes como parte del 11.° Foro Internacional de Lechería impulsado por la Federación Mexicana de Lechería (Femeleche), especialistas coincidieron en que la digitalización y el monitoreo inteligente del ganado están transformando la productividad del hato lechero.

Los sistemas permiten seguir en tiempo real la actividad, salud y comportamiento de cada vaca, facilitando detectar enfermedades tempranas, optimizar ciclos reproductivos y mejorar la toma de decisiones en campo.

La adopción de estas soluciones tecnológicas contribuye además a reducir pérdidas productivas, mejorar la trazabilidad y fortalecer la confianza del consumidor, al tiempo que aumenta la eficiencia en el uso de recursos como alimento, agua e infraestructura.

En México, donde el consumo promedio alcanza 131 litros de leche por persona al año, fortalecer la productividad y garantizar la calidad sanitaria es clave para la seguridad alimentaria. 

Actualmente, la producción nacional cubre alrededor del 77% del consumo interno, lo que abre oportunidades para incrementar la competitividad y reducir la dependencia de importaciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

trump_llamada_sheinbaum_674431cef6
Gobierno buscará una nueva llamada con Donald Trump
sheinbaum_cuba_amlo_ec9c2050a6
Asegura Presidencia transparencia en colecta para Cuba
plan_b_sheinbaum_martes_caa0531fba
Mañana se enviará Plan B de Reforma Electoral: Sheinbaum
publicidad

Últimas Noticias

91635c29211b09754827237a0473bab0200db109w_2770c31251
Apple lanza AirPods Max 2 con traducción en vivo
trump_llamada_sheinbaum_674431cef6
Gobierno buscará una nueva llamada con Donald Trump
EH_UNA_FOTO_2026_03_16_T093545_909_e0ef54850c
ONU critica falta de transparencia sobre presos en Venezuela
publicidad

Más Vistas

Captura_de_pantalla_2026_03_14_170642_a787a4ef35
Fallece Diego Osuna, hijo del director de BBVA México
EH_UNA_FOTO_36_07990b4633
México revisará levantar veto a carne de cerdo a España
Whats_App_Image_2026_03_14_at_14_53_28_2_1ce1bbba9d
Trofeo del Mundial 2026 llega al Estadio Monterrey
publicidad
×