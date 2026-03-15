Se coloca México como octavo productor mundial de leche

México se consolida como el octavo productor mundial de leche bovina, con una producción anual superior a 13,000 millones de litros, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Esta cifra refleja la importancia económica del sector pecuario y su papel en el abastecimiento de alimentos básicos para la población.

El dinamismo del sector también responde a la incorporación de tecnología y nuevas herramientas de gestión.

Durante el panel “Nuevas Tecnologías para Aumentar la Productividad”, celebrado en días recientes en Aguascalientes como parte del 11.° Foro Internacional de Lechería impulsado por la Federación Mexicana de Lechería (Femeleche), especialistas coincidieron en que la digitalización y el monitoreo inteligente del ganado están transformando la productividad del hato lechero.

Los sistemas permiten seguir en tiempo real la actividad, salud y comportamiento de cada vaca, facilitando detectar enfermedades tempranas, optimizar ciclos reproductivos y mejorar la toma de decisiones en campo.

La adopción de estas soluciones tecnológicas contribuye además a reducir pérdidas productivas, mejorar la trazabilidad y fortalecer la confianza del consumidor, al tiempo que aumenta la eficiencia en el uso de recursos como alimento, agua e infraestructura.

En México, donde el consumo promedio alcanza 131 litros de leche por persona al año, fortalecer la productividad y garantizar la calidad sanitaria es clave para la seguridad alimentaria.

Actualmente, la producción nacional cubre alrededor del 77% del consumo interno, lo que abre oportunidades para incrementar la competitividad y reducir la dependencia de importaciones.

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