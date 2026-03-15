Conoce a los ganadores de los Oscar 2026| En vivo

La 98ª edición de los Premios Oscar ya llegó y se realizará próximamente en el icónico Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, sede del evento desde 2002. Reconocidos a nivel mundial, los Oscar, premian desde 1929 los logros y avances más destacados de la industria cinematográfica.

Este año, dos canciones ya confirmadas prometen brillar en el escenario: "Golden" de Las guerreras Kpop, interpretada por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, y "I Lied to You" de Pecadores, interpretada por Miles Caton. La primera dominó el Billboard Hot 100 durante ocho semanas y ganó Mejor Canción Original en los Globos de Oro y Critics Choice Awards. La segunda forma parte de la película de Ryan Coogler que estableció un récord histórico con 16 nominaciones al Oscar.

La presencia mexicana también se hace sentir en esta edición: Guillermo del Toro lidera con Frankenstein, que obtuvo nueve nominaciones. Además, Cruz Contreras destacó en efectos especiales de Las Guerreras KPop, nominada a Mejor Animación y Canción Original, e Ivel Hernández contribuyó al desarrollo visual de Avatar: Fire and Ash, nominada a Mejores Efectos Visuales.

No te pierdas los detalles de la ceremonia, los artistas invitados y todas las sorpresas que traerán los Oscar 2026; te dejamos nuestra detallada cobertura y mantente al tanto de cada momento en vivo.

Lista completa de los ganadores del Oscar 2026

Mejor Película: 'One Battle After Another'

Ewan McGregor y Nicole Kidman presentaron el premio Oscar a mejor película, que correspondió a “One Battle After Another”.

Mejor Actriz Principal: Jessie Buckley por 'Hamnet'

La actriz irlandesa, favorita en esta categoría durante toda la temporada de premios, obtuvo el premio Oscar a mejor actriz principal por “Hamnet”.

Mejor Actor Principal: Michael B. Jordan por 'Sinners'

El actor estadounidense se hizo con su primer Oscar a mejor actor gracias a su interpretación de los personajes de los hermanos gemelos Elijah "Smoke" Moore y Elias "Stack" Moor.

Mejor Director: Paul Thomas Anderson por 'One Battle After Another'

Zendaya y Robert Pattinson hicieron la entrega de la segunda estatuilla de la noche para el director y guionista estadounidense por “One Battle After Another”.

Mejor Canción Original: 'Golden' de 'KPop Demon Hunters'

El premio fue compartido por JAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon y Teddy Park.

Mejor película extranjera: 'Sentimental value'

Javier Bardem, quien dio de qué hablar en la alfombra roja debido a su botón con la leyenda "No a la guerra", junto a Priyanka Chopra Jonas, presentaron el premio a la mejor película internacional, que fue otorgado a la película “Sentimental Value”, de Noruega.

Mejor cinematografía: 'Sinners'

La estadounidense Autumn Durald Arkapaw ganó el premio Oscar a mejor cinematografía por “Sinners”.

Con esto, Arkapaw se convirtió en la primera mujer de color nominada en esta categoría y se convirtió en la primera en obtenerlo.

Mejor Montaje: 'One Battle After Another'

Andy Jurgensen ganó el premio Oscar a mejor montaje por “One Battle After Another”. Es la tercera estatuilla para la película.

Mejor Sonido: 'F1'



Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta obtuvieron el premio Oscar a mejor sonido por la cinta del Gran Circo, para la cual se grabaron sonidos reales de monoplazas.

Mejor Banda Sonora: Ludwig Goransson por 'Sinners'



Compositor y arreglista sueco de 41 años se consolidó como uno de los compositores más importantes de la industria, pues obtuvo su tercer premio Oscar a mejor banda sonora original por “Sinners”.

Mejor largometraje documental: 'Mr. Nobody Against Putin'

La película de David Borenstein y Pavel Talankin, que tiene como eje central la historia de un profesor ruso que documenta en secreto la transformación de la escuela de su pequeño pueblo en un centro de reclutamiento para la guerra durante la invasión de Ucrania, revelando los dilemas éticos a los que se enfrentan los educadores en medio de la propaganda y la militarización, se hizo con este galardón.

Mejor Cortometraje Documental: 'All the Empty Rooms'

Jimmy Kimmel hizo la entrega de la estatuilla a Gloria Cazares y a Joshua Seftel por cortometraje documental que sigue al corresponsal Steve Hartman y al fotógrafo Lou Bopp mientras emprenden un proyecto de siete años para documentar los dormitorios vacíos de niños muertos en tiroteos escolares.

Mejores Efectos Visuales: 'Avatar: Fire and Ash'

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett fueron reconocidos por la Academia por implementar los mejores efectos visuales en la tercera entrega de la saga de James Cameron.

Mejor Diseño de Producción: Tamara Deverell y Shane Vieau por 'Frankenstein'

Por tercer vez en la noche, la pelicula de Guillermo del Toro se llevó una estatuilla, ahora la del Oscar a mejor diseño de producción.

Mejor Guion Original: Ryan Coogler por 'Sinners'

Este domingo, Ryan Coogler se hizo con su primer Oscar gracias a su trabajo como guionista de la película “Sinners”.

Mejor Guion Adaptado: Paul Thomas por 'One Battle After Another'

En lo que pareció una reunión de los Avengers, Chris Evans y Robert Downey Jr. presentaron el Oscar, que fue otorgado a Paul Thomas Anderson por primera vez después de haber sido nominado seis veces en toda su carrera.

Mejor Actor de Reparto: Sean Penn por 'One Battle After Another'

El actor estadounidense consiguió su tercer estatuilla, sin embargo el premio no fue entregado pues Penn no asisitió a la gala.

Mejor Cortometraje de Acción Real: 'The Singers' y 'Two People Exchanging Saliva'

El actor Kumail Nanjiani presentó el Oscar a Mejor Cortometraje de Acción Real, que resultó en el primer empate de la gala de este domingo

Esta es el primer empate en 14 años. La anterior fue en 2012, por mejor edición de sonido, entre "Skyfall" y "La noche más oscura".

Mejor Elenco: 'One Battle After Another'

La pelicula protagonizada por Leonardo DiCaprio hizo historia al convertirse en la primera en recibir el primer Oscar de la nueva categoría a Mejor Elenco.

Mejor Maquillaje y Estilismo de Cabello: Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey por 'Frankenstein'

Del mismo modo, Anne Wintour y Anne Hathaway hicieron la entrega del premio a Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey por el mejor maquillaje y estilismo de cabello a la pelicula dirigida por Guillermo del Toro.

Mejor Diseño de Vestuario: Kate Hawley por 'Frankenstein'

Con la aparicion especial de la editora de Vogue, Anne Wintour junto a Anne Hathaway entregaron el premio Oscar a Kate Hawley por el mejor vestuario en la película “Frankenstein”.

Mejor Cortometraje Animado: 'The Girl Who Cried Pearls'

La pelicula dirigoida por Chris Lavis y Maciek Szczerbowski, se hizo con el premio a mejor corto animado.

Mejor Película Animada: 'KPop Demon Hunters'

La cinta producida por Netflix se llevó la estatuilla a mejor película animada, superando a Arco.

"Elio", "Little Amélie" y "Zootopia 2".

Mejor Actriz de Reparto: Amy Madigan

La actriz obtuvo el premio Oscar a mejor actriz de reparto por la película “Winners”. Zoe Saldaña hizo el anuncio.

Madigan ha sido nominada a dos premios Oscar; la primera nominación llegó hace 40 años por su actuación en “Twice in a Lifetime” (1985). Ganó un Critics Choice y un Actor Award por su interpretación de la tía Gladys en “Weapons”.





Comentarios