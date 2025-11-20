Próximo fiscal de Tamaulipas se someterá a rigurosos filtros

En el ámbito de la seguridad pública, los filtros de control son esenciales y obligatorios para quien resulte electo como titular de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, estos procedimientos no son opcionales; cada persona debe pasar por rigurosos controles de confianza que incluyen evaluaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), las fuerzas armadas y la Marina, así se expresó la aspirante a dirigir la dependencia y actual Diputada Local del PRI, Mercedes del Carmen Guillén Vicente.

Dijo que estos filtros también abarcan la colaboración con Estados Unidos, lo que subraya la importancia de un proceso de selección exhaustivo y confiable. “No son enchiladas”, destacó la legisladora tamaulipeca haciendo hincapié en que la seguridad pública es un tema serio que requiere de un compromiso inquebrantable con los estándares de seguridad.

“Este enfoque garantiza que solo aquellos que cumplen con los requisitos establecidos puedan desempeñarse en roles críticos dentro de la seguridad pública, asegurando así la integridad y confianza en las instituciones”, dijo la legisladora del PRI.

