Ramos Arizpe abre vacantes para reforzar su Policía Municipal

Con la meta de ampliar su fuerza operativa y mantener la capacidad de respuesta en tareas de prevención y vigilancia, el municipio de Ramos Arizpe mantiene abierta la convocatoria para incorporar nuevos elementos a la Policía Municipal, en un contexto donde la seguridad se ha convertido en uno de los principales factores de estabilidad social y laboral en la región sureste.

La convocatoria ofrece un ingreso inicial de 17 mil pesos mensuales libres de impuestos, además de acceso a prestaciones de ley, capacitación permanente y posibilidades de desarrollo profesional dentro de la corporación, lo que coloca a esta opción como una alternativa de empleo formal y estable en el municipio.

Las autoridades informaron que el proceso de reclutamiento está dirigido tanto a hombres como a mujeres con vocación de servicio y disposición para integrarse a labores de proximidad social y seguridad preventiva. Entre los requisitos se encuentran tener entre 18 y 35 años, contar con preparatoria terminada, buena condición de salud, cartilla militar liberada y aprobar los exámenes de control y confianza.

El fortalecimiento de la corporación forma parte de una estrategia para responder al crecimiento poblacional y a la dinámica industrial de Ramos Arizpe, donde el aumento de zonas habitacionales y productivas exige mayor presencia policial y cobertura territorial.

Las personas interesadas pueden acudir directamente a la Dirección de Seguridad Pública de Ramos Arizpe para iniciar el registro y entrega de documentación, o bien solicitar información al teléfono 844 180 12 19, donde se detalla cada etapa del proceso de selección y evaluación.

La convocatoria permanece abierta hasta completar los espacios disponibles, por lo que las autoridades recomendaron a los aspirantes iniciar el trámite con anticipación.

