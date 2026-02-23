Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
42e87daf_7504_436b_b354_34ebe9d89d83_34398f6175
Coahuila

Ramos Arizpe abre vacantes para reforzar su Policía Municipal

El municipio mantiene abierta la convocatoria para sumar elementos a la Policía Municipal, con prestaciones, capacitación y requisitos de control y confianza

  • 23
  • Febrero
    2026

Con la meta de ampliar su fuerza operativa y mantener la capacidad de respuesta en tareas de prevención y vigilancia, el municipio de Ramos Arizpe mantiene abierta la convocatoria para incorporar nuevos elementos a la Policía Municipal, en un contexto donde la seguridad se ha convertido en uno de los principales factores de estabilidad social y laboral en la región sureste.

La convocatoria ofrece un ingreso inicial de 17 mil pesos mensuales libres de impuestos, además de acceso a prestaciones de ley, capacitación permanente y posibilidades de desarrollo profesional dentro de la corporación, lo que coloca a esta opción como una alternativa de empleo formal y estable en el municipio.

Las autoridades informaron que el proceso de reclutamiento está dirigido tanto a hombres como a mujeres con vocación de servicio y disposición para integrarse a labores de proximidad social y seguridad preventiva. Entre los requisitos se encuentran tener entre 18 y 35 años, contar con preparatoria terminada, buena condición de salud, cartilla militar liberada y aprobar los exámenes de control y confianza.

El fortalecimiento de la corporación forma parte de una estrategia para responder al crecimiento poblacional y a la dinámica industrial de Ramos Arizpe, donde el aumento de zonas habitacionales y productivas exige mayor presencia policial y cobertura territorial.

Las personas interesadas pueden acudir directamente a la Dirección de Seguridad Pública de Ramos Arizpe para iniciar el registro y entrega de documentación, o bien solicitar información al teléfono 844 180 12 19, donde se detalla cada etapa del proceso de selección y evaluación.

La convocatoria permanece abierta hasta completar los espacios disponibles, por lo que las autoridades recomendaron a los aspirantes iniciar el trámite con anticipación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_9210_4d2b66140d
Reconocen a agrónomos de la Narro con el 'Buitre de Oro'
Adrian_de_la_Garza_2731ff13ec
Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes
Whats_App_Image_2026_02_07_at_5_21_54_PM_1_3006efbf0d
Entrega Samuel García equipo táctico hacia Agua y Drenaje
publicidad

Últimas Noticias

regidor_botas_cocodrilo_3208c97443
Regidor luce botas de cocodrilo en medio de memes por captura
desactivan_codigo_rojo_jalisco_e69cc41f39
Desactivan código rojo en Jalisco tras caída de 'El Mencho'
arrasa_florida_incendio_hectareas_e70b3e0553
Arrasa incendio con más de 10 mil hectáreas en Florida
publicidad

Más Vistas

codigo_rojo_bloqueos_enfrentamientos_jalisco_6ce33aacb1
Activan código rojo en Jalisco tras abatimiento de 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_22_at_8_14_42_PM_bb94fee4a9
Solicita EUA a su personal consular no salir de Monterrey
bloqueo_reynosa_e04b5632de
Liberan bloqueos carreteros realizados ante muerte de 'El Mencho'
publicidad
×