Empresas ‘grandotas’ las que más empleo generaron en NL

En 2025, Nuevo León consiguió registrar un saldo neto positivo en materia de empleo formal, desempeño que fue impulsado en gran medida por las empresas de mayor tamaño, es decir, las que brindan trabajo a más de 1,000 colaboradores.

Datos oficiales muestran que este grupo de compañías creó 15,115 empleos en 2025, consolidándose como las principales generadoras de puestos en el último año.

En contraste, un análisis de Coparmex, con datos de Data Nuevo León y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), advierte que, por el contrario, las micro y pequeñas empresas concluyeron el 2025 con bajas netas de trabajadores.

Por otro lado, también se informó que las medianas que dan empleo a entre 51 y 250 trabajadores añadieron 8,039 nuevas plazas laborales netas en el último año.

De esta manera, las empresas medianas y grandes, de más de 1,000 trabajadores, sumaron 23,154 nuevos empleos netos de forma conjunta al cierre de 2025.

En caso contrario, las empresas micro y pequeñas tuvieron una pérdida de -4,710 trabajadores.

Pese a esas pérdidas, cabe mencionar que Nuevo León fue uno de 14 estados en el país con saldo neto positivo en empleo formal.

De igual manera, se ubicó como la cuarta entidad con mayor número de nuevas plazas laborales, solo superada por la Ciudad de México, por el Estado de México y Jalisco.

Al respecto, Cecilia Carrillo López, directora de Coparmex Nuevo León, mostró preocupación por la debilidad que mostró el mercado laboral en el estado, en comparación con lo alcanzado en los últimos años.

“Son preocupantes estos resultados. Desde la caída del empleo en 2020, la economía de Nuevo León no había causado un resultado tan pobre en materia de empleo. Lo que nos causa pesar porque son oportunidades de ingresos no generadas para las familias de Nuevo León”, expresó.

Y es que, agregó, el empleo formal es la principal fuente de riqueza y bienestar para las familias, por esto la importancia de crear políticas que fomenten el crecimiento de la actividad productiva, y no al contrario.

Aunado a ello, Carrillo López dijo que el empleo formal constituye una de las principales fuentes de financiamiento del sistema de seguridad social y de los ingresos públicos.

“Las cuotas obrero-patronales y las contribuciones asociadas a cada puesto de trabajo formal alimentan de manera directa los recursos del IMSS y otros fondos federales”, aseveró al respecto.

Cabe mencionar que, al finalizar el 2025, Nuevo León reportó 1,934,582 trabajadores registrados en el IMSS, cifra que resultó un 1% superior respecto al año anterior.

Impulso del sector construcción

El sector de la construcción en la entidad protagonizó la creación de nuevos empleos al colocarse como el de mayor crecimiento durante 2025.

De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el último año, dicha industria generó 4,844 puestos laborales, un 128% más con relación a los 2,116 empleos creados en 2024.

Este avance ocurrió en un contexto en el que Nuevo León registró un tropiezo en materia de empleo, al crear 19,387 puestos en 2025, muy por debajo de los 66,717 alcanzados en 2024, según muestran cifras oficiales.

Expertos señalaron que el avance de puestos laborales en la construcción se atribuye a la ejecución de un mayor número de obras, tanto públicas como privadas.

