Ajustan horarios del Abierto de Australia por calor extremo

El Abierto de Australia modificó su programación para este sábado debido a las altas temperaturas previstas en Melbourne, que podrían rozar los 40 grados durante la tarde.

La organización informó que los encuentros de tercera ronda en las canchas principales comenzarán a las 10:30 horas locales, mientras que en las pistas exteriores la actividad arrancará media hora antes de lo habitual.

Pronóstico alerta por temperaturas cercanas a 40 grados

En un comunicado, el torneo explicó que se espera que el termómetro supere los 30 grados al mediodía y alcance su punto máximo hacia el final de la jornada.

“Todos los que vengan al Abierto de Australia deben prepararse para el calor y aprovechar las áreas de sombra y enfriamiento aumentadas en todo el recinto”, señaló la organización.

El servicio meteorológico del gobierno australiano advirtió que la sensación térmica podría escalar hasta los 40 grados durante la tarde.

Protocolo especial para proteger a los jugadores

Cabe recordar que desde 2019, el torneo aplica un protocolo de calor extremo, que contempla pausas adicionales para los tenistas y la suspensión temporal de partidos si se superan ciertos niveles de riesgo.

Este sistema toma en cuenta una combinación de factores como la temperatura ambiente, la radiación solar, la humedad y la velocidad del viento, con el objetivo de resguardar la salud de jugadores y asistentes.

Dicha medida se suma a otras acciones implementadas en Melbourne Park, como zonas de sombra adicionales y espacios de enfriamiento para el público.

