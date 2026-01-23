Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
yandel_nuevo_album_32fb4e2f43
Escena

Lanza Yandel álbum 'Infinito' con Xavi y Latin Mafia

Yandel estrenó su álbum 'Infinito', con colaboraciones de J Balvin, Kapo, Latin Mafia y Xavi. El disco llega con una campaña digital innovadora

  • 23
  • Enero
    2026

El reguetonero puertorriqueño Yandel presentó "Infinito", su nueva producción discográfica, un proyecto que reúne a figuras del género urbano de distintos países y confirma su vigencia dentro de la escena latina.

El álbum incluye colaboraciones con los colombianos J Balvin y Kapo, así como con los mexicanos Latin Mafia y Xavi, en una apuesta por fusionar estilos y generaciones.

Un disco que refleja su evolución artística

De acuerdo con un comunicado difundido por su equipo, "Infinito" está cargado de metáforas y resume la trayectoria del cantante dentro de un género cada vez más competitivo.

“A través de su carrera, Yandel sigue demostrando que es una energía que fluye, cambia de forma y se renueva sin perder su esencia”, destaca el texto oficial.

Una campaña digital fuera de lo común

Para promocionar el lanzamiento, el artista optó por una estrategia distinta a la habitual y presentó la plataforma infinitoyandel.com, una experiencia interactiva en la que los fans podían explorar el sitio guiados por un tiburón blanco y escuchar adelantos de 30 segundos de cada tema.

Viña del Mar, gira y nuevas nominaciones

Además del estreno del álbum, Yandel fue confirmado para el Festival de Viña del Mar, donde llevará su espectáculo Sinfónico a la Quinta Vergara.

También continuará con la gira del mismo nombre, que en 2025 recorrió escenarios de Estados Unidos y América Latina con boletos agotados.

El cantante suma además tres nominaciones a Premio Lo Nuestro 2026, en las categorías de Artista Masculino del Año – Urbano, Canción del Año – Urbano y Álbum del Año por "ELYTE".

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_b85972296e
¿Qué vas a hacer este fin de semana? ¡Acá hay ideas!
karol_g_feid_terminan_noviazgo_3_anos_b98d961988
Karol G y Feid se habrían separado luego de 3 años de relación
escena_robbie_williams_bb03b82793
Robbie Williams sorprende con el lanzamiento de Britpop
publicidad

Últimas Noticias

alcalde_de_santiago_1844b10e61
Gestiona alcalde de Santiago turismo internacional en España
sultanes_femenil_EH_a5a1b23e95
Sultanes Femenil obtienen su primera victoria del 2026
AP_26023806487691_9a40f6ea8a
Miles se manifiestan en intenso frío contra redadas en Minnesota
publicidad

Más Vistas

clausuran_humedal_71c05f0a30
Clausuran camino ecocida de humedales de Zuazua
IMG_1623_79c30af01d
Identifican a hombre fallecido tras volcadura en Santiago
frio_en_nl_2026_554541e83b
Prepare el abrigo: Traerá tormenta invernal nieve a NL
publicidad
×