Lanza Yandel álbum 'Infinito' con Xavi y Latin Mafia
Yandel estrenó su álbum 'Infinito', con colaboraciones de J Balvin, Kapo, Latin Mafia y Xavi. El disco llega con una campaña digital innovadora
El reguetonero puertorriqueño Yandel presentó "Infinito", su nueva producción discográfica, un proyecto que reúne a figuras del género urbano de distintos países y confirma su vigencia dentro de la escena latina.
El álbum incluye colaboraciones con los colombianos J Balvin y Kapo, así como con los mexicanos Latin Mafia y Xavi, en una apuesta por fusionar estilos y generaciones.
INFINITO ya está en la calle! Escúchalo en tu plataforma favorita 🦈♾️ #Yandel #Infinito #rimasmusichttps://t.co/WW0wfdfwCp pic.twitter.com/DjZRlhzgUT— Yandel (@yandeloficial) January 23, 2026
Un disco que refleja su evolución artística
De acuerdo con un comunicado difundido por su equipo, "Infinito" está cargado de metáforas y resume la trayectoria del cantante dentro de un género cada vez más competitivo.
“A través de su carrera, Yandel sigue demostrando que es una energía que fluye, cambia de forma y se renueva sin perder su esencia”, destaca el texto oficial.
Una campaña digital fuera de lo común
Para promocionar el lanzamiento, el artista optó por una estrategia distinta a la habitual y presentó la plataforma infinitoyandel.com, una experiencia interactiva en la que los fans podían explorar el sitio guiados por un tiburón blanco y escuchar adelantos de 30 segundos de cada tema.
Viña del Mar, gira y nuevas nominaciones
Además del estreno del álbum, Yandel fue confirmado para el Festival de Viña del Mar, donde llevará su espectáculo Sinfónico a la Quinta Vergara.
También continuará con la gira del mismo nombre, que en 2025 recorrió escenarios de Estados Unidos y América Latina con boletos agotados.
El cantante suma además tres nominaciones a Premio Lo Nuestro 2026, en las categorías de Artista Masculino del Año – Urbano, Canción del Año – Urbano y Álbum del Año por "ELYTE".
