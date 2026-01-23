Lanza Yandel álbum 'Infinito' con Xavi y Latin Mafia

El reguetonero puertorriqueño Yandel presentó "Infinito", su nueva producción discográfica, un proyecto que reúne a figuras del género urbano de distintos países y confirma su vigencia dentro de la escena latina.

El álbum incluye colaboraciones con los colombianos J Balvin y Kapo, así como con los mexicanos Latin Mafia y Xavi, en una apuesta por fusionar estilos y generaciones.

Un disco que refleja su evolución artística

De acuerdo con un comunicado difundido por su equipo, "Infinito" está cargado de metáforas y resume la trayectoria del cantante dentro de un género cada vez más competitivo.

“A través de su carrera, Yandel sigue demostrando que es una energía que fluye, cambia de forma y se renueva sin perder su esencia”, destaca el texto oficial.

Una campaña digital fuera de lo común

Para promocionar el lanzamiento, el artista optó por una estrategia distinta a la habitual y presentó la plataforma infinitoyandel.com, una experiencia interactiva en la que los fans podían explorar el sitio guiados por un tiburón blanco y escuchar adelantos de 30 segundos de cada tema.

Viña del Mar, gira y nuevas nominaciones

Además del estreno del álbum, Yandel fue confirmado para el Festival de Viña del Mar, donde llevará su espectáculo Sinfónico a la Quinta Vergara.

También continuará con la gira del mismo nombre, que en 2025 recorrió escenarios de Estados Unidos y América Latina con boletos agotados.

El cantante suma además tres nominaciones a Premio Lo Nuestro 2026, en las categorías de Artista Masculino del Año – Urbano, Canción del Año – Urbano y Álbum del Año por "ELYTE".

Comentarios